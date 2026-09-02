Συναγερμός στο Κουβέιτ: Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας

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Σε επιφυλακή βρίσκονται τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ, καθώς αντιμετωπίζουν «εχθρικές» επιθέσεις με drones και πυραύλους, τις οποίες ο στρατός της χώρας αποδίδει σε «ιρανική επιθετικότητα».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Κουβέιτ διευκρίνισε ότι οι εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή συνδέονται με τη λειτουργία των συστημάτων αεράμυνας, τα οποία επιχειρούν να αναχαιτίσουν drones και πυραύλους.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας και προστασίας που εκδίδονται.