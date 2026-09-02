Σύλβια Δεληκούρα: «Όλοι έχουμε το φως και το σκοτάδι μας – Εγώ τώρα παίζω περισσότερο το φως μου»

Σε μια όμορφη περίοδο της ζωής της δηλώνει πως βρίσκεται η Σύλβια Δεληκούρα, η οποία μίλησε για την καθημερινότητά της, τη στάση που επιλέγει να κρατά απέναντι στα πράγματα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να μεταδίδει θετική ενέργεια στους ανθρώπους γύρω της.

Σε συνέντευξή της στην Κατερίνα Θεοδωροπούλου και το ένθετο «Τύπος TV», η ηθοποιός εξήγησε πως όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους τόσο τη «φωτεινή» όσο και τη «σκοτεινή» πλευρά τους, σημειώνοντας πως η ίδια αυτή την περίοδο επιλέγει να αναδεικνύει περισσότερο την πρώτη.

«Όλοι οι άνθρωποι έχουμε και το φως και το σκοτάδι μας. Το θέμα είναι ποιο από τα δύο “παίζεις”. Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας που “παίζουμε” περισσότερο το σκοτάδι μας. Στη φάση που βρίσκομαι τώρα, “παίζω” περισσότερο το φως μου και το μεταφέρω και στο παιδί μου. Κάθε μέρα προσπαθώ να είμαι λίγο πιο φωτεινή. Δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά αυτή είναι η προσπάθειά μου», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, μίλησε με χιούμορ για την περιοδεία στην οποία συμμετέχει, περιγράφοντας τις στιγμές γέλιου με τους συνεργάτες της και τα πειράγματα μέσα στο βαν.

«Και τώρα, στην περιοδεία, τους έχω όλους… τρελάνει! Ξεκινάω να κάνω κάτι και καταλήγω να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό. Με πειράζουν συνέχεια μέσα στο βαν και γελάμε πολύ. Γενικά, είμαι σε μια πολύ όμορφη φάση της ζωής μου και χαίρομαι όταν μπορώ να μεταδίδω αυτήν την καλή διάθεση και στους ανθρώπους γύρω μου», συμπλήρωσε η ηθοποιός.