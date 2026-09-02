«Kαι βαρκάκι όταν γίνεται, δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο»: Το συγκινητικό κείμενο του Κυριάκου Χαρίτου για τον Γιάννη Πάριο που μοιράστηκε ο Στέλιος Ρόκκος

Ο Στέλιος Ρόκκος σχολίασε την κριτική που δέχθηκε ο Γιάννης Πάριος για τη φωνή του μετά την εμφάνισή του στην Κύπρο, δημοσιεύοντας ένα κείμενο του συγγραφέα Κυριάκου Χαρίτου. Στο κείμενο αυτό, ο Χαρίτος υποστηρίζει ότι η τέχνη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους αθλητικής επίδοσης, παρομοιάζοντας τον Πάριο με ένα υπερωκεάνιο που δεν παύει να είναι, ακόμα και ως βαρκάκι.

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Πάριος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Στέλιος Ρόκκος σχολίασε την κριτική που δέχθηκε ο Γιάννης Πάριος για τη φωνή του μετά την εμφάνισή του στην Κύπρο, δημοσιεύοντας ένα κείμενο του Κυριάκου Χαρίτου.
  • Ο Κυριάκος Χαρίτος υποστηρίζει πως η τέχνη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους αθλητικής επίδοσης. Παρομοιάζει τον Γιάννη Πάριο με «υπερωκεάνιο», τονίζοντας πως «και βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο».
  • Ο Κυριάκος Χαρίτος υποστηρίζει ακόμη πως ο Γιάννης Πάριος βρίσκεται «στην ωραιότερη στιγμή του», σημειώνοντας πως δεν έχει πλέον τίποτα να αποδείξει σε κανέναν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα σχόλια που προκάλεσε η εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο και η κριτική που δέχθηκε στα social media για τη φωνή του σχολίασε ο Στέλιος Ρόκκος, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό ένα κείμενο του συγγραφέα Κυριάκου Χαρίτου.

Στο κείμενο, ο Χαρίτος αναφέρεται στην κριτική που συχνά δέχονται οι καλλιτέχνες για τις ερμηνευτικές τους επιδόσεις, υποστηρίζοντας πως η τέχνη δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους αθλητικής επίδοσης.

«Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Και βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο», γράφει χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια προσθέτει πως «Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή με το τσίρκο».

Ο Κυριάκος Χαρίτος υποστηρίζει ακόμη πως ο Γιάννης Πάριος βρίσκεται «στην ωραιότερη στιγμή του», σημειώνοντας πως δεν έχει πλέον τίποτα να αποδείξει σε κανέναν.

«Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις», γράφει χαρακτηριστικά, ενώ ολοκληρώνει το κείμενό του με μια ποιητική αναφορά στον σπουδαίο ερμηνευτή:

«Ακόμα και μ’ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γυαλό της αλήθειας. Και δένει».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Χαρίτου:

Η αναδημοσίευση του Στέλιου Ρόκκου:

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