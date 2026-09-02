Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν υποστηρίζει ότι χτύπησε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ

Ο Ιρανικός Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε επίθεση με πυραύλους και drones κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στην επαρχία Ερμπίλ του βόρειου Ιράκ, ως αντίποινα για ένα αμερικανικό πλήγμα στο νότιο Ιράν. Οι ισχυρισμοί του IRGC περιλαμβάνουν την καταστροφή υποδομών και θύματα μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού, ωστόσο δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών.

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Διεθνή Νέα

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση με πυραύλους και drones κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στην επαρχία Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε ο Ιρανικός Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
  • Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για το αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια εκδήλωση στο νότιο Ιράν, από το οποίο, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι.
  • Ο IRGC ανέφερε ότι καταστράφηκαν κέντρο επισκευών και αποθήκες, ενώ έκανε λόγο για πυρκαγιά σε δεξαμενές καυσίμων και θύματα μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ιρανικών ισχυρισμών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση με πυραύλους και drones κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στην επαρχία Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε ο Ιρανικός Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του IRGC που μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για το αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια εκδήλωση στην παράκτια πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, από το οποίο, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Ο IRGC ανέφερε ότι από την επίθεση καταστράφηκαν κέντρο επισκευών και αποθήκες με τεχνικό εξοπλισμό, ενώ υποστήριξε ότι επλήγη επίσης σύστημα καθοδήγησης αμερικανικού αερόστατου επιτήρησης. Παράλληλα, έκανε λόγο για πυρκαγιά σε δεξαμενές καυσίμων και θύματα μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ιρανικών ισχυρισμών σχετικά με τις ζημιές ή τον αριθμό των θυμάτων.

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