Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν υποστηρίζει ότι χτύπησε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ

Επίθεση με πυραύλους και drones κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στην επαρχία Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε ο Ιρανικός Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του IRGC που μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για το αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια εκδήλωση στην παράκτια πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, από το οποίο, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.
🇮🇷🇮🇶 The IRGC says it hit American bases in Erbil with missiles and drones
The Guard claims a combined ballistic missile and drone attack destroyed a maintenance facility, warehouses, fuel storage tanks, and the control and guidance system for an American surveillance balloon.… https://t.co/qjEqoavrTW pic.twitter.com/jOQO2g7hMi
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 2, 2026
Ο IRGC ανέφερε ότι από την επίθεση καταστράφηκαν κέντρο επισκευών και αποθήκες με τεχνικό εξοπλισμό, ενώ υποστήριξε ότι επλήγη επίσης σύστημα καθοδήγησης αμερικανικού αερόστατου επιτήρησης. Παράλληλα, έκανε λόγο για πυρκαγιά σε δεξαμενές καυσίμων και θύματα μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ιρανικών ισχυρισμών σχετικά με τις ζημιές ή τον αριθμό των θυμάτων.
🇮🇶🇺🇸 The U.S. military base at Erbil International Airport in Iraqi Kurdistan came under Iranian IRGC strikes, with multiple facilities reportedly hit.
Footage also shows a U.S. surveillance balloon launched from the base burning mid-air after being hit by an Iranian OWA drone. pic.twitter.com/l9NcoMymmu
— Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) September 2, 2026