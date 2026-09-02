Περού: Διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με την Τεχεράνη – Καταγγέλλει κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Η κυβέρνηση του Περού προχωρά στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ιράν, σε μια κίνηση ευθυγράμμισης με την Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η Λίμα κατηγόρησε την Τεχεράνη για «κλιμάκωση των συγκρούσεων» στη Μέση Ανατολή και αναφέρθηκε στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη την «ιστορική ειρηνιστική τάση» της χώρας.

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Περού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ιράν προχωρά η κυβέρνηση του Περού, σε μια κίνηση ευθυγράμμισης με την Ουάσινγκτον.
  • Η Λίμα κατηγόρησε την Τεχεράνη για «κλιμάκωση των συγκρούσεων» στη Μέση Ανατολή, αναφερόμενη και στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών του Περού ανακοίνωσε την απόφαση, τονίζοντας ότι ελήφθη «στη βάση της ιστορικής ειρηνιστικής τάσης» της χώρας.

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Στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ιράν προχωρά η κυβέρνηση του Περού, σε μια κίνηση ευθυγράμμισης με την Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η Λίμα κατηγόρησε την Τεχεράνη για «κλιμάκωση των συγκρούσεων» στη Μέση Ανατολή, ενώ αναφέρθηκε και στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας διόδου στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.

«Στη βάση της ιστορικής ειρηνιστικής τάσης» της, η κυβέρνηση του Περού «έλαβε την απόφαση να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις της με την Ισλαμική Δημοκρατία του Περού», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της περουβιανής διπλωματίας.

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