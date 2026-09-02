Περού: Διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με την Τεχεράνη – Καταγγέλλει κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

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Στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ιράν προχωρά η κυβέρνηση του Περού, σε μια κίνηση ευθυγράμμισης με την Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η Λίμα κατηγόρησε την Τεχεράνη για «κλιμάκωση των συγκρούσεων» στη Μέση Ανατολή, ενώ αναφέρθηκε και στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας διόδου στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.

«Στη βάση της ιστορικής ειρηνιστικής τάσης» της, η κυβέρνηση του Περού «έλαβε την απόφαση να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις της με την Ισλαμική Δημοκρατία του Περού», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της περουβιανής διπλωματίας.