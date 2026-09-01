La Liga: Η Μπαρτσελόνα νίκησε 5-2 τη Ράγιο Βαγεκάνο – «Τρίποντο» και για την Οσασούνα, δείτε βίντεο

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Η Μπαρτσελόνα συνέχισε με το απόλυτο των νικών στη La Liga, επικρατώντας με 5-2 της Ράγιο Βαγεκάνο στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής. Πρωταγωνιστές για τους «μπλαουγκράνα» ήταν οι Ραφίνια και Λαμίν Γιαμάλ, οι οποίοι σημείωσαν από δύο γκολ και οδήγησαν την ομάδα τους στην τρίτη διαδοχική νίκη της.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Μπαρτσελόνα διατήρησε το απόλυτο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και έφτασε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το πέμπτο γκολ των «μπλαουγκράνα» προήλθε από αυτογκόλ του Λεζέν στο 51ο λεπτό. Για τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο Καμέγιο σημείωσε και τα δύο τέρματα της ομάδας του, σκοράροντας στο 12ο και στο 59ο λεπτό.

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Η Οσασούνα επικράτησε της Χετάφε με γκολ του Μπούντιμιρ

Νωρίτερα, η Οσασούνα επικράτησε με 1-0 της Χετάφε στο προτελευταίο χρονικά παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της LaLiga.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Μπούντιμιρ με πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, χαρίζοντας στην ομάδα της Παμπλόνα τη δεύτερη νίκη της στο ξεκίνημα της σεζόν.

Η Οσασούνα παραμένει αήττητη μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, καθώς μετρά δύο νίκες και μία ισοπαλία. Αντίθετα, η Χετάφε έχει ήδη γνωρίσει δύο ήττες.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ουνάλ στο 52ο λεπτό, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR.

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LaLiga: Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ράσινγκ Σανταντέρ – Έλτσε 3-2 (15′, 21′, 36′ Ζαμπίρι – 78′ Σανγκαρέ, 79′ Φερ Νίνιο)

Αλαβές – Βιγιαρεάλ 1-0 (31′ Μπογέ)

Λεβάντε – Μπέτις 5-2 (24′ Ντέλα, 45+1′ Μπαρντελί, 56′, 70′ Μπρουγκέ, 90+5′ Ολασάγκαστι – 34′ Μπάρτρα, 45+4′ Ρικέλμε)

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ 2-1 (4′ Μπαρενετσέα, 61′ Όσκαρσον – 45′ Ρομπέρτο Φερνάντεθ)

Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3 (66′ Σιέρα – 4′, 33′ Μπαένα, 26′ Λουκμαν)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα 4-0 (19′ Μπέλινγχαμ, 26′ αυτ. Ερέρο, 30′ Μπαπέ, 90+1′ Γκιουλέρ)

Λα Κορούνια – Βαλένθια 3-1 (13′ αυτ. Ταρέγκα, 17′ Ομπαμεγιάνγκ, 59′ αυτ. Ντιακαμπί – 26′ Σαντίκ)

Θέλτα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (20′ Μπερενγκέρ, 22′ Ναβάρο)

Οσασούνα – Χετάφε 1-0 (45+2′ πέν. Μπούντιμιρ)

Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγεκάνο 5-2 (19′, 71′ Ραφίνια, 21′, 90′ Γιαμάλ, 51′ αυτ. Λεζέν – 12′, 59′ Καμέγιο)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)