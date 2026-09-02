Τραγωδία στην Αίγυπτο: Τουλάχιστον 16 νεκροί και 28 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στη χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου, με αποτέλεσμα τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό 28. Το περιστατικό συνέβη στον δρόμο Νταχάμπ-Νουγουέιμπα, σε μια περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή στους τουρίστες.

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Διεθνή Νέα

Αίγυπτος Σινά τροχαίο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Αιγύπτου, όταν λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στη χερσόνησο του Σινά, με 16 νεκρούς και 28 τραυματίες.
  • Η περιοχή του Νότιου Σινά, ιδιαίτερα δημοφιλής στους τουρίστες, είδε την άμεση κινητοποίηση 20 ασθενοφόρων για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.
  • Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις έναν μήνα έπειτα από άλλο ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην πόλη της Ισμαηλίας στην Αίγυπτο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν.

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Τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Αιγύπτου, όταν λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στη χερσόνησο του Σινά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν στο τροχαίο, στον δρόμο Νταχάμπ-Νουγουέιμπα στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου, την Τετάρτη.


Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους τουρίστες.

«Είκοσι ασθενοφόρα εστάλησαν στο σημείο για την απομάκρυνση των τραυματιών και την παροχή πρώτων βοηθειών», ανέφερε επίσης το υπουργείου Υγείας της χώρας.


Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις έναν μήνα έπειτα από άλλο ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην πόλη της Ισμαηλίας στην Αίγυπτο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν.

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