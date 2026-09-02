Τραγωδία στην Αίγυπτο: Τουλάχιστον 16 νεκροί και 28 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά

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Τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Αιγύπτου, όταν λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στη χερσόνησο του Σινά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν στο τροχαίο, στον δρόμο Νταχάμπ-Νουγουέιμπα στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου, την Τετάρτη.

🔴 BREAKING: 16 dead in bus crash in Egypt’s Sinai — health ministry https://t.co/QYQnCxIET2 pic.twitter.com/HhJD4lIDbH — Arab News (@arabnews) September 2, 2026



Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους τουρίστες.

«Είκοσι ασθενοφόρα εστάλησαν στο σημείο για την απομάκρυνση των τραυματιών και την παροχή πρώτων βοηθειών», ανέφερε επίσης το υπουργείου Υγείας της χώρας.



Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις έναν μήνα έπειτα από άλλο ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην πόλη της Ισμαηλίας στην Αίγυπτο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν.