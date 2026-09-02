Θεσσαλονίκη: Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή – «Πιθανότατα γλίστρησε λόγω της βροχής»

Ένα ατύχημα με νταλίκα που «δίπλωσε» και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ο οδηγός του βαρέος οχήματος είναι καλά στην υγεία του, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και γερανοφόρο όχημα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση της νταλίκας. Πιθανή αιτία του ατυχήματος είναι η ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω προηγούμενης βροχόπτωσης στην περιοχή.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη/Νταλίκα δίπλωσε
Πηγή: Megatv
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ατύχημα με νταλίκα που «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί του οδηγού.
  • Ο οδηγός φέρεται να ανέφερε στις Αρχές, ότι το όχημα «πιθανότατα γλίστρησε λόγω της βροχής», ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και γερανοφόρο όχημα, για την απομάκρυνση.
  • Το ατύχημα έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Οδό, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε ατύχημα που συνέβη στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όταν μία νταλίκα «δίπλωσε» και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο οδηγός του βαρέος οχήματος είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης απομάκρυνσης, καθώς και γερανοφόρο όχημα για την απομάκρυνση της νταλίκας.

«Πιθανότατα γλίστρησε λόγω της βροχής»

Ο οδηγός φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι το όχημα πιθανότατα γλίστρησε στο οδόστρωμα, καθώς λίγο νωρίτερα είχε σημειωθεί βροχόπτωση στην περιοχή. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να επηρέασαν την πρόσφυση των ελαστικών και την πορεία της νταλίκας.

Το ατύχημα προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Οδό, καθώς το ένα ρεύμα κυκλοφορίας έχει κλείσει στο σημείο και τα οχήματα διέρχονται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών, μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του οχήματος και να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ