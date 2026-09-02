Θεσσαλονίκη: Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή – «Πιθανότατα γλίστρησε λόγω της βροχής»

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Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε ατύχημα που συνέβη στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όταν μία νταλίκα «δίπλωσε» και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο οδηγός του βαρέος οχήματος είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης απομάκρυνσης, καθώς και γερανοφόρο όχημα για την απομάκρυνση της νταλίκας.

«Πιθανότατα γλίστρησε λόγω της βροχής»

Ο οδηγός φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι το όχημα πιθανότατα γλίστρησε στο οδόστρωμα, καθώς λίγο νωρίτερα είχε σημειωθεί βροχόπτωση στην περιοχή. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να επηρέασαν την πρόσφυση των ελαστικών και την πορεία της νταλίκας.

Το ατύχημα προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Οδό, καθώς το ένα ρεύμα κυκλοφορίας έχει κλείσει στο σημείο και τα οχήματα διέρχονται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών, μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του οχήματος και να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.