Φωτιά στην Εύβοια: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Εύβοια και πριν από λίγο ήχησε νέο μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής Θεατρούπολης. Το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους κάτοικοι και επισκέπτες αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:
“Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Κάρυστο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς #Κάρυστο
‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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— 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο.
Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
Επίσης για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από τον Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Υπενθυμίζεται οτι:
- Στις 11:45, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
- Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).