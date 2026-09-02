Φωτιά στην Εύβοια: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Εύβοια και πριν από λίγο ήχησε νέο μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής Θεατρούπολης. Το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους κάτοικοι και επισκέπτες αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

“Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Κάρυστο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο.

Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από τον Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται οτι: