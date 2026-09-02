Τουρκία: Διακοίνωση της Άγκυρας αμφισβητεί τα ελληνικά χωροταξικά στο Αιγαίο – «De facto καταστάσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές»

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Σε κλιμάκωση της ρητορικής και διπλωματικής πίεσης προχωρά η Τουρκία αποστέλλοντας ρηματική διακοίνωση προς την Ελλάδα, με αφορμή τα νέα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια που θεσμοθέτησε η Αθήνα, μεταδίδει η Milliyet.

Η Άγκυρα αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου, επαναφέροντας το ανυπόστατο αφήγημα περί «γκρίζων ζωνών» και προειδοποιώντας ότι δεν πρόκειται να δεχθεί κανένα «τετελεσμένο».

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα στρέφεται κατά τριών συγκεκριμένων πρωτοβουλιών της ελληνικής κυβέρνησης που αφορούν το Αιγαίο:

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στη διακοίνωσή της η Τουρκία υποστηρίζει ότι η Αθήνα επιχειρεί να δημιουργήσει de facto καταστάσεις σε «αμφισβητούμενες περιοχές, καθώς και νησίδες και βραχονησίδες».

«Δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που αλλοιώνει το καθεστώς (status quo) στο Αιγαίο», διαμηνύεται.

Το τουρκικό αφήγημα και οι αναθεωρητικοί ισχυρισμοί

Στη διακοίνωσή της, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι ελληνικοί σχεδιασμοί έχουν διασυνοριακές περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις, κάνοντας λόγο για «μαξιμαλιστικές αξιώσεις υπό το πρόσχημα του περιβαλλοντικού και τομεακού σχεδιασμού».

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά διαμηνύει ότι οι «μονομερείς κινήσεις» της Ελλάδας δεν επηρεάζουν τα δικά της δικαιώματα και την «ορθή νομική θέση», ενώ επικαλείται το διεθνές δίκαιο που «ενθαρρύνει τη συνεργασία για τις κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες» προκειμένου να ζητήσει συνδιαμόρφωση.

Ειδικότερα, στη διακοίνωση καταγράφονται τα εξής τουρκικά επιχειρήματα:

«Οποιεσδήποτε de facto καταστάσεις επιχειρηθεί να δημιουργηθούν σε γεωγραφικούς σχηματισμούς στο Αιγαίο, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, δεν θα γίνουν αποδεκτές».

«Τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο μπορούν να καθοριστούν μόνο μέσω συμφωνίας που θα επιτευχθεί στη βάση της δικαιοσύνης (equity) και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες».

«Κανείς δεν μπορεί να χαράξει σύνορα στο Αιγαίο σύμφωνα με τα δικά του καπρίτσια».

Με τις αναφορές αυτές, η Τουρκία στέλνει εκ νέου το μήνυμα της προς την Ελλάδα, ότι «είναι παρούσα στο Αιγαίο».

Η νέα αυτή τουρκική κίνηση έρχεται ως αλληλουχία διπλωματικών τριβών. Προηγήθηκε η απόφαση της Άγκυρας να ανακηρύξει τα πρώτα της θαλάσσια εθνικά πάρκα στη Μεσόγειο και το Βόρειο Αιγαίο μέσω προεδρικών διαταγμάτων που υπεγράφησαν στις 15 Αυγούστου και δημοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 16 Αυγούστου.