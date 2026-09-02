Θεσσαλονίκη: Απροσπέλαστο το κέντρο για την 90η ΔΕΘ – Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο διεξαγωγής της 90ης ΔΕΘ και ενόψει των παράλληλων εκδηλώσεων – ομιλιών και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας-πορειών στο κέντρο της πόλης, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα:
Από τις 6 το πρωί της Παρασκευής (04-09-2026) έως και την 8 μ.μ. την Κυριακή (06-09-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:
- Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.
- Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.
- Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.
- Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
- Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.
- Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
- Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.
- Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.
- Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.
- Ολυμπιάδος, από Ελένης Ζωγράφου μέχρι Κασσάνδρου.
- Βιζυηνού, από Πανεπιστημίου μέχρι Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.
Από τις 3 μμ την Πέμπτη (03-09-2026) έως και τις 8 μ.μ. την Κυριακή (06-09-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:
- Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
- Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.
Το Σάββατο (05-09-2025), τις 3 μμ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:
- Λ. Στρατού, από Αλ. Παπαναστασίου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
- Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.
- Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.
- Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.
- Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.
- Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.
- Κων/νου Καραμανλή, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
- Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
- Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.
- Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.
- Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.
- Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.
- Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.
- Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.
- Μ. Ανδρόνικου, καθ’ όλο το μήκος της.
Το Σάββατο (05-09-2026) από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου, καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω αναφερομένους δρόμους.
Από τις 3 μ.μ. το Σάββατο (05-09-2026) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από Ανατολικά προς Δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δυνάμεώς της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.