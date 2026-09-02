Θεσσαλονίκη: H απρόσμενη τροπή ενός ερωτικού ραντεβού – Συμφώνησαν να της δώσει 20 ευρώ και εκείνος την λήστεψε

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Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία 28χρονης που εκδιδόταν έναντι αμοιβής, για ληστεία κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (1/9) με την Αστυνομία να κινητοποιείται αμέσως μετά την καταγγελία της γυναίκας και να εντοπίζει τον 22χρονο, ο οποίος συνελήφθη.

Η συμφωνία για την ερωτική συνεύρεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., ο 22χρονος, υπήκοος Αφγανιστάν, είχε προηγουμένως συμφωνήσει με την 28χρονη να συνευρεθούν ερωτικά έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Το ποσό που είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους ήταν 20 ευρώ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών.

Φέρεται να ζήτησε πίσω τα 20 ευρώ

Κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνεύρεσης, σύμφωνα με την καταγγελία της 28χρονης, η κατάσταση φέρεται να πήρε διαφορετική τροπή.

Ο 22χρονος φέρεται να ζήτησε πίσω τα 20 ευρώ που είχε καταβάλει στη γυναίκα.

Όταν, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια στις Αρχές, εκείνη δεν του επέστρεψε τα χρήματα, ο νεαρός φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος της, εξαναγκάζοντάς την τελικά να του επιστρέψει το χρηματικό ποσό.

Η επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι ο 22χρονος, κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνεύρεσης με την 28χρονη, «την εξανάγκασε, με χρήση σωματικής βίας, να του επιστρέψει τα χρήματα».

Η καταγγελία στην Αστυνομία

Μετά το περιστατικό, η 28χρονη απευθύνθηκε στις αστυνομικές Αρχές και κατήγγειλε όσα, σύμφωνα με την ίδια, είχαν συμβεί.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 22χρονου.

Έπειτα από τις αναζητήσεις, ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, η υπόθεση αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο περιστατικό και δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες καταγγελίες σε βάρος του 22χρονου.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την 28χρονη

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από τις Αρχές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της 28χρονης μετά το περιστατικό.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο ή εάν υπέστη τραυματισμούς που χρειάστηκαν ιατρική αντιμετώπιση.

Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ή για το πού ακριβώς εντοπίστηκε ο 22χρονος.

Οι πληροφορίες αυτές αναμένεται να προκύψουν από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Στα χέρια των δικαστικών Αρχών η υπόθεση

Μετά τη σύλληψη του 22χρονου, η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές Αρχές θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και όσα καταγγέλθηκαν από την 28χρονη.