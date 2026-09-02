Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά: Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 10 Ιορδανοί

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου, όταν λεωφορείο ανετράπη στον δρόμο Νταχάμπ - Νουγουέιμπα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 10 Ιορδανοί υπήκοοι. Το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου και το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας παρακολουθούν στενά την κατάσταση και τις επιπτώσεις του δυστυχήματος.

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Διεθνή Νέα

Αίγυπτος Σινά τροχαίο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αίγυπτο, όταν λεωφορείο ανετράπη στο Σινά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 10 Ιορδανοί, και πολλοί να τραυματιστούν.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Νταχάμπ – Νουγουέιμπα στο Νότιο Σινά, με τις αιγυπτιακές αρχές να κινητοποιούν άμεσα ασθενοφόρα.
  • Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο, όπου πέρυσι σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αίγυπτο, όταν λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανετράπη στο Σινά.

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Τουλάχιστον 16 νεκροί και 28 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα στους οποίους 10 υπήκοοι Ιορδανίας, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν.


Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο υπουργός Χαλέντ Αμπντέλ Γκαφάρ παρακολουθεί τις επιπτώσεις του τροχαίου δυστυχήματος με την ανατροπή του λεωφορείου στον δρόμο Νταχάμπ – Νουγουέιμπα, στο Νότιο Σινά.

Ο επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου, Χοσάμ Αμπντέλ Γκαφάρ, σημείωσε: «Μόλις ελήφθη η αναφορά, ενεργοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων και 20 ασθενοφόρα κατευθύνθηκαν στο σημείο του ατυχήματος, για την απομάκρυνση των τραυματιών και την παροχή πρώτων βοηθειών».


Ο ίδιος σημείωσε αρχικά ότι 16 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και 28 είχαν τραυματιστεί, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, πριν ανακοινώσει αργότερα ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 21.

Θύματα από την Ιορδανία

Στη συνέχεια, το επίσημο ιορδανικό κανάλι Al-Mamlaka μετέδωσε ότι 10 από τους νεκρούς ήταν Ιορδανοί. «Δέκα Ιορδανοί έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή επιβατικού λεωφορείου στον δρόμο Νταχάμπ – Νουγουέιμπα στο Κυβερνείο του Νοτίου Σινά της Αιγύπτου. Το λεωφορείο μετέφερε 43 άτομα, εκ των οποίων 22 Ιορδανούς», επιβεβάιωσε το δίκτυο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι ομάδα από την πρεσβεία στο Κάιρο μετέβη στη Νουγουέιμπα για να παρακολουθήσει την κατάσταση των τραυματιών και να εξασφαλίσει τη μεταφορά των σορών στην Ιορδανία.

Επικίνδυνοι οι δρόμοι της Αιγύπτου

Η τουριστική περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό είναι γνωστή για τη φυσική περιβαλλοντική της ποικιλομορφία και τα ορεινά της μονοπάτια.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο, καθώς πέρυσι σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την Κεντρική Υπηρεσία Δημόσιας Στατιστικής.

 

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