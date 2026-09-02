Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά: Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 10 Ιορδανοί

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Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αίγυπτο, όταν λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανετράπη στο Σινά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα στους οποίους 10 υπήκοοι Ιορδανίας, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν.

وزير الصحة يتابع تداعيات انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء ويوجه برفع حالة الاستعداد وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية يتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية لحادث انقلاب أتوبيس، صباح اليوم الأربعاء، على طريق (دهب – نويبع)، قبل منطقة الصعدة باتجاه مدينة… pic.twitter.com/uxx1RF9MpW — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 2, 2026



Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο υπουργός Χαλέντ Αμπντέλ Γκαφάρ παρακολουθεί τις επιπτώσεις του τροχαίου δυστυχήματος με την ανατροπή του λεωφορείου στον δρόμο Νταχάμπ – Νουγουέιμπα, στο Νότιο Σινά.

Ο επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου, Χοσάμ Αμπντέλ Γκαφάρ, σημείωσε: «Μόλις ελήφθη η αναφορά, ενεργοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων και 20 ασθενοφόρα κατευθύνθηκαν στο σημείο του ατυχήματος, για την απομάκρυνση των τραυματιών και την παροχή πρώτων βοηθειών».

مصـ ــرع 17 وإصابة 29 شخصاً.. تفاصيل انقلاب حافلة ركاب على طريق دهب – نويبع بجنوب سيناء pic.twitter.com/wJsF6U94Dp — مصراوي (@masrawy) September 2, 2026



Ο ίδιος σημείωσε αρχικά ότι 16 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και 28 είχαν τραυματιστεί, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, πριν ανακοινώσει αργότερα ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 21.

Θύματα από την Ιορδανία

Στη συνέχεια, το επίσημο ιορδανικό κανάλι Al-Mamlaka μετέδωσε ότι 10 από τους νεκρούς ήταν Ιορδανοί. «Δέκα Ιορδανοί έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή επιβατικού λεωφορείου στον δρόμο Νταχάμπ – Νουγουέιμπα στο Κυβερνείο του Νοτίου Σινά της Αιγύπτου. Το λεωφορείο μετέφερε 43 άτομα, εκ των οποίων 22 Ιορδανούς», επιβεβάιωσε το δίκτυο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι ομάδα από την πρεσβεία στο Κάιρο μετέβη στη Νουγουέιμπα για να παρακολουθήσει την κατάσταση των τραυματιών και να εξασφαλίσει τη μεταφορά των σορών στην Ιορδανία.

Επικίνδυνοι οι δρόμοι της Αιγύπτου

Η τουριστική περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό είναι γνωστή για τη φυσική περιβαλλοντική της ποικιλομορφία και τα ορεινά της μονοπάτια.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο, καθώς πέρυσι σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την Κεντρική Υπηρεσία Δημόσιας Στατιστικής.