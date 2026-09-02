Γιώργος Μουρούτης: «Και σε έγγραφα του ΚΕΕΛΠΝΟ επί Σαμαρά υπήρχε το «Άρρεν, Θήλυ, Άγνωστο»

Κλιμακώνεται η πολιτική κόντρα ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και την κυβέρνηση, για τη «woke ατζέντα», με αφορμή τις επιλογές φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.

Στη δημόσια αντιπαράθεση παρενέβη ο Γιώργος Μουρούτης, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, αναφέροντας ότι αντίστοιχη επιλογή, υπήρχε στο ΚΕΕΛΠΝΟ και επί διακυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Evening Report» στο ONE Channel το βράδυ της Τρίτης (1/9/2026), ο Γιώργος Μουρούτης απάντησε στις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη καταχώριση, δεν αποτελεί νέα πρακτική ούτε συνιστά από μόνη της πολιτική ή ιδεολογική επιλογή.

«Ο κ. Σαμαράς οφείλει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά για μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, αφού επί εποχής του στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στο φύλο του ασθενούς, υπήρχε η ένδειξη Άρρεν, Θήλυ, Άγνωστο».

Ο ίδιος διευκρίνισε, ότι η συγκεκριμένη διαμόρφωση στο πεδίο καταχώρισης του φύλου δεν προέκυψε ως αποτέλεσμα κάποιας πολιτικής απόφασης, αλλά συνδεόταν με την εφαρμογή διεθνών προτύπων ISO, όπως, κατά την εκτίμησή του, το ίδιο συμβαίνει και στην παρούσα περίπτωση.

Παράλληλα, ο πρώην διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι η σημερινή κριτική του πρώην πρωθυπουργού, αδικεί τη δική του πολιτική διαδρομή, καθώς παρόμοια πρακτική υπήρχε ήδη, κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργικής θητείας.

Η επίθεση Σαμαρά στην κυβέρνηση και τα περί «woke ατζέντας»

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά την επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση, με τον πρώην πρωθυπουργό να κάνει λόγο για «woke ατζέντα» και να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη επιλογή σε έγγραφα του ΕΟΠΥΥ «συνειδητή κυβερνητική επιλογή».

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά

«”Άρρεν”, “Θήλυ”, Άλλο, “Ακαθόριστο”! Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους! Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή».

Και συνεχίζει ο πρώην πρωθυπουργός: «Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό. Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του».

Κόντρα Σαμαρά – Γεωργιάδη με φόντο τη «woke ατζέντα»

Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ουσιαστικά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ένδειξη μιας ευρύτερης ιδεολογικής μετατόπισης του κόμματος, κάνοντας λόγο για «μετάλλαξη της ιδεολογίας του». Με αυτόν τον τρόπο επανέφερε στο προσκήνιο τη διαφωνία του με επιλογές και θέσεις της κυβέρνησης, σε ζητήματα που σχετίζονται με την οικογένεια, την ταυτότητα και το φύλο.

Η απάντηση Γεωργιάδη και η κυβερνητική γραμμή

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, αποδίδοντας την παρέμβαση Σαμαρά στην προσπάθειά του να δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα με στόχο την αποδυνάμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του @kmitsotakis θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά… pic.twitter.com/myaNiLMW5Y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 1, 2026



Ο υπουργός υποστήριξε ότι δεν υπήρξε κάποια οργανωμένη κυβερνητική «επίθεση κατά της οικογένειας», αλλά ένα λάθος στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, το οποίο διορθώθηκε. Επομένως, χαρακτήρισε υπερβολική την πολιτική διάσταση που δόθηκε στην υπόθεση και κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να επιδείξει ψυχραιμία».

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έθεσε ξεκάθαρα τη θέση της κυβέρνησης για το ζήτημα του φύλου, δηλώνοντας ότι «τα φύλα είναι δύο» και ότι αυτή η θέση δεν πρόκειται να αλλάξει επί κυβέρνησης Μητσοτάκη».