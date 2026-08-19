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Αντώνης Σαμαράς για Γιώργο Λουλουδάκη: «Ήταν ένας αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της παράταξης»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, απηύθυνε το «ύστατο χαίρε» στον Γιώργο Λουλουδάκη για τον αδόκητο χαμό του. Ο Σαμαράς εξέφρασε τη συγκλονισή του και τον περιέγραψε ως γνήσιο αγωνιστή της Παράταξης, ακέραιο άνθρωπο και στενό συνεργάτη, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο Αντώνης Σαμαράς
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, απηύθυνε το «ύστατο χαίρε» στον Γιώργο Λουλουδάκη για τον αδόκητο χαμό του.
  • Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τον Γιώργο Λουλουδάκη «γνήσιο, αυθεντικό και ακαταπόνητο αγωνιστή της Παράταξης», καθώς και «άνθρωπο ακέραιο, υπέροχο οικογενειάρχη και κάτι παραπάνω από στενό συνεργάτη».
  • Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε «συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του», αποχαιρετώντας τον με τα λόγια «Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ…».

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Το «ύστατο χαίρε» απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς στον Γιώργο Λουλουδάκη για τον αδόκητο χαμό του.

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«Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπήρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της Παράταξης», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρετώντας τον Γιώργο Λουλουδάκη. «Άνθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης», υπογράμμισε. Ο ίδιος δήλωσε «συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του». «Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ…», έγραψε στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο Αντώνης Σαμαράς.

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