Αντώνης Σαμαράς για Γιώργο Λουλουδάκη: «Ήταν ένας αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της παράταξης»

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Το «ύστατο χαίρε» απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς στον Γιώργο Λουλουδάκη για τον αδόκητο χαμό του.

«Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπήρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της Παράταξης», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρετώντας τον Γιώργο Λουλουδάκη. «Άνθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης», υπογράμμισε. Ο ίδιος δήλωσε «συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του». «Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ…», έγραψε στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο Αντώνης Σαμαράς.