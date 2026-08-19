Τζέικομπ Νίστρουπ: «Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους – Πάμε για την πρόκριση»

Με στόχο να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης πριν από τη ρεβάνς στην Τσεχία, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε την Πέμπτη (20/08, 21:30) στο ΟΑΚΑ, για τα playoffs του UEFA Conference League.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη διάρκεια στην καλή απόδοση και τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι της ομάδας του. Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για άμεσο αποτέλεσμα, στον ανταγωνισμό που υπάρχει στη μεσαία γραμμή, αλλά και στην εξέλιξη που περιμένει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός όσο προχωρά η σεζόν.

Από την πλευρά του, ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση έπειτα από την πολύμηνη απουσία του, τη στήριξη που δέχθηκε από τον κόσμο και την ομάδα, καθώς και για την πίεση που συνοδεύει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των «πράσινων».

Νίστρουπ: «Ο μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση»

Ερωτηθείς για τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μία σχετικά άγνωστη αντίπαλο, ώστε να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση, ο Νίστρουπ στάθηκε πρωτίστως στη διάρκεια της απόδοσης. «Πρώτα από όλα, το σημαντικότερο είναι να αγωνιστούμε για περισσότερη ώρα σε καλό επίπεδο. Όπως κάναμε μετά τα πρώτα τριάντα λεπτά στη Σόφια. Να παίξουμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι κάναμε. Όταν είσαι σε μία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, η νοοτροπία πρέπει να είναι νικητή. Να είμαστε πιο δυνατοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά παράλληλα θα πρέπει να έχουμε σεβασμό στους αντιπάλους μας. Έκαναν δύο πολύ καλά παιχνίδια με την Μπεσίκτας. Έχουμε δύο ματς για να πάρουμε την πρόκριση κι αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για όλους μας».

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να σημειώσει εντός έδρας νίκη στα φετινά προκριματικά. Ο Δανός προπονητής απέδωσε το γεγονός σε συγκυρία και υπογράμμισε ότι επιθυμεί η ομάδα του να αλλάξει αυτή την εικόνα απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε. «Απλή σύμπτωση. Αν δείτε τα στατιστικά, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει κι εντός έδρας. Εκτός έδρας με την Πάκσι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και με περισσότερα γκολ και μετά ήμασταν νευρικοί στο εντός. Με την ΤΣΣΚΑ 1948 πίστευα, μετά το πρώτο γκολ, ότι θα σκοράρουμε άμεσα και δεύτερο και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το ματς, αλλά μετά δεν ήμασταν καλοί. Ελπίζω αύριο να πάρουμε την πρώτη εντός έδρας νίκη της σεζόν. Είναι δύο παιχνίδια και θα κριθεί σε δύο ματς η πρόκριση, όμως θέλω να πάρουμε οπωσδήποτε τη νίκη αύριο. Μία νίκη αύριο θα ήταν υπέροχη».

Ο ανταγωνισμός στη μεσαία γραμμή

Ο Νίστρουπ ρωτήθηκε και για τη χρησιμοποίηση των Καμαρά και Τσιριβέγια στον άξονα, καθώς και για το κατά πόσο η συγκεκριμένη επιλογή σχετίζεται με την προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. «Δεν είναι σίγουρο ότι αυτοί θα παίξουν κι αύριο. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στο κέντρο. Ο Κοντούρης δουλεύει πάρα πολύ καλά, πολύ σκληρά, και ξέρω ότι είχε μερικά πολύ καλά παιχνίδια χθες. Ο Τσέριν είναι στην 5η του σεζόν στην ομάδα, είναι πιστός και τον υπολογίζουμε απόλυτα. Θα έχουμε και τον Κάνγκουα μετά τα προκριματικά. Αυτό σημαίνει ότι ένας παίκτης που σήμερα παίζει, μπορεί την άλλη εβδομάδα να είναι στον πάγκο. Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να έχεις και καλούς παίκτες στον πάγκο, έτσι γίνεται. Έχουμε καλό βάθος στην ομάδα και είμαι ικανοποιημένος με αυτό».

Παράλληλα, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε ότι, στην παρούσα φάση της σεζόν, προτεραιότητα αποτελούν τα αποτελέσματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν περιμένει σταδιακή αγωνιστική βελτίωση. «Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Θέλω κι ελπίζω να παίξουμε πολύ καλύτερα. Μία σταθερή ομάδα που θα παίζει συνεχώς καλά. Όπως έχω πει από την πρώτη μέρα, είμαι εδώ για να πάρω αρχικά αποτελέσματα, με μία πολύ νέα ομάδα. Έχουμε λίγο καιρό μαζί, αλλά πιστεύω ότι βελτιωνόμαστε και θα βελτιωθούμε κι άλλο. Μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, ούτε να παίξουμε τέλεια σε δύο εβδομάδες, όμως τώρα θέλουμε τα αποτελέσματα, αυτό έχει σημασία».

Ντέσερς: «Ήρθε η ώρα να επιστρέψω την αγάπη που έλαβα»

Στο διάστημα που έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης και στην επιστροφή του με ένα κρίσιμο γκολ αναφέρθηκε ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος χαρακτήρισε δύσκολη την περίοδο της απουσίας του. «Πρώτα από όλα, ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος για μένα. Υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες για εμένα όταν ήρθα, ξεκίνησα καλά, αλλά μετά δεν ήμουν διαθέσιμος για την ομάδα. Δούλεψα πολύ σκληρά για να επιστρέψω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Επέστρεψα, σκόραρα κι αυτή ήταν μόνο η αρχή. Έχω λάβει πολύ μεγάλη αγάπη από όλους, τους οπαδούς, την ομάδα, και ήρθε η ώρα να την επιστρέψω πίσω. Στην Ευρώπη παίζεις πάντα με τις καλύτερες ομάδες από κάθε χώρα, οπότε δεν θα είναι εύκολα τα ματς, αλλά όλα εξαρτώνται από τη δική μας εμφάνιση».

Ο έμπειρος επιθετικός αναφέρθηκε και στην πίεση που υπάρχει για την ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να τη διαχειριστούν προς όφελός τους. «Ως παίκτης, πάντα θες να παίζεις τα σημαντικά παιχνίδια όπου υπάρχει πίεση. Πρέπει να αποδεχτούμε την πίεση και να τη χρησιμοποιήσουμε θετικά. Στα παιχνίδια μέχρι στιγμής έχουμε παίξει καλά κατά περιόδους, τις οποίες πρέπει να αυξήσουμε. Πρέπει να γίνουμε πιο υπεύθυνοι με την μπάλα στα πόδια. Αν χάσουμε, θα μείνουμε εκτός Ευρώπης και το ξέρουμε και έχουμε πίεση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια, νιώθουμε την πίεση, όμως πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας».