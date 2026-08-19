Νέα προσφυγή κατά των αδειών 7 μη κρατικών Πανεπιστημίων – Στο επίκεντρο το τυπικό ζήτημα του προγράμματος σπουδών

Σε μια νέα νομική κίνηση προχώρησε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος κατέθεσε προσφυγή κατά των αδειών επτά ακόμη ιδιωτικών ιδρυμάτων που έλαβαν πράξη αδειοδότησης τη φετινή χρονιά, ζητώντας την ανάκλησή τους. Στον απόηχο της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που οδήγησε στην ακύρωση των αδειών για τρία πρώτα παραρτήματα, το επίκεντρο των νέων ενστάσεων παραμένει το ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών.

«Κατατέθηκε και η αίτηση ακυρώσεως κατά των αδειών των 7 ιδιωτικών Πανεπιστημίων, που πήραν άδεια τη φετινή χρόνια. Το πρόγραμμα σπουδών ως δικαιολογητικό για την λήψη άδειας δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα σπουδών που θα πιστοποιηθεί , όταν κατασκευαστούν τα νέα κριτήρια και δημιουργηθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ» αναφέρει ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι τόσο από τη νομολογιακή πραγματικότητα όσο και από τις επίσημες τοποθετήσεις του υπουργείου Παιδείας έχει αποσαφηνιστεί πλήρως πως οι κρίσεις του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ δεν αμφισβητούν σε καμία περίπτωση τη συνταγματικότητα του ν. 5094/2024. Ο θεσμός των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) παραμένει συνταγματικά κατοχυρωμένος, όπως είχαν κρίνει αμετάκλητα οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η οποία έχει αποφανθεί ότι η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, υπό την προϋπόθεση τήρησης των αυστηρών όρων του νόμου.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, οι μέχρι τώρα ακυρώσεις δεν στρέφονται κατά της δυνατότητας εγκατάστασης των πανεπιστημιακών αυτών φορέων στη χώρα, αλλά εστιάζουν αποκλειστικά σε συγκεκριμένες, τυπικές και διαδικαστικές πλημμέλειες της Διοίκησης. Στις περιπτώσεις των τριών πρώτων ιδρυμάτων, οι δικαστές εντόπισαν ζητήματα προς θεραπεία που αφορούν την ελλιπή ή εκπρόθεσμη διαπίστωση συμμόρφωσης των κτιριακών υποδομών από τον ΕΟΠΠΕΠ, τη δυνητική υπόνοια μεροληψίας σε επιτροπή αξιολόγησης λόγω συμμετοχής προσώπου με προηγούμενη σχέση με εκπαιδευτικό φορέα, καθώς και την ανάγκη σαφέστερης διατύπωσης κριτηρίων κατά την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες του προχωρούν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις και τη διόρθωση των διαδικαστικών αυτών ελλείψεων. Παράλληλα, το υπουργείο στέλνει καθησυχαστικό μήνυμα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους φοιτητές των επηρεαζόμενων ιδρυμάτων, τονίζοντας ότι οι αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές κινούνται εντός του θεσμικού τους πλαισίου και ότι σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα απώλειας του ακαδημαϊκού έτους ή διακύβευσης των σπουδών τους.