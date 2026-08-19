Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά – ΦΩΤΟ

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον ακαδημαϊκό, διανοούμενο και πανεπιστημιακό Κωνσταντίνο Τσουκαλά, το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Η σύζυγός του Φωτεινή Τσαλίκογλου, στενοί συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία. Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία της εγγονής του, η οποία περιέγραψε την αγάπη και την ανθρωπιά του παππού της, καθώς και τις αναμνήσεις της από αυτόν.

Εκ μέρους της διοίκησης του Αποτεφρωτηρίου της Ριτσώνας, συλλυπήθηκε την οικογένεια του εκλιπόντος ο πρόεδρος του Αποτεφρωτηρίου, κ. Αντώνης Αλακιώτης.