Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά – ΦΩΤΟ

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον ακαδημαϊκό, διανοούμενο και πανεπιστημιακό Κωνσταντίνο Τσουκαλά, το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

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Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον ακαδημαϊκό, διανοούμενο και πανεπιστημιακό Κωνσταντίνο Τσουκαλά έγινε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.
  • Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία της εγγονής του, η οποία περιέγραψε την αγάπη και την ανθρωπιά του παππού της, καθώς και τις αναμνήσεις της από αυτόν.
  • Η σύζυγός του Φωτεινή Τσαλίκογλου, στενοί συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο, ενώ συλλυπητήρια εξέφρασε και ο πρόεδρος του Αποτεφρωτηρίου, κ. Αντώνης Αλακιώτης.

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Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον ακαδημαϊκό, διανοούμενο και πανεπιστημιακό Κωνσταντίνο Τσουκαλά, το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Η σύζυγός του Φωτεινή Τσαλίκογλου, στενοί συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία. Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία της εγγονής του, η οποία περιέγραψε την αγάπη και την ανθρωπιά του παππού της, καθώς και τις αναμνήσεις της από αυτόν.

Εκ μέρους της διοίκησης του Αποτεφρωτηρίου της Ριτσώνας, συλλυπήθηκε την οικογένεια του εκλιπόντος ο πρόεδρος του Αποτεφρωτηρίου, κ. Αντώνης Αλακιώτης.

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

 

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