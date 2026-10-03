Τραγωδία στην Χερσόνησο: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα – Προσέκρουσε σε κολώνα – Οι φίλοι του παραμένουν στο σημείο του δυστυχήματος

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Τη ζωή του έχασε ένας 16χρονος το μεσημέρι του Σαββάτου (3/10), έπειτα από τροχαίο με μοτοσυκλέτα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, στην Κρήτη.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 15:00, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή, ο 16χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, ενώ πίσω του ακολουθούσε φίλος του με άλλο δίκυκλο. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία αναφέρουν ότι ο ανήλικος επέβαινε μόνος στη μοτοσυκλέτα.

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Άνθρωποι από γειτονική επιχείρηση κινητοποιήθηκαν άμεσα και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε στην περιοχή και, σύμφωνα με μία από τις αναφορές για το περιστατικό, ο 16χρονος διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μαθητής Λυκείου ο 16χρονος Νίκος

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 16χρονος Νίκος ήταν μαθητής Λυκείου και εργαζόταν σε επιχείρηση του θείου του, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο της πρόσκρουσης.

Μετά το τροχαίο, φίλοι του συγκεντρώθηκαν στην περιοχή, ενώ η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στους ανθρώπους που τον γνώριζαν.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου, προκειμένου να εξακριβώσουν την αλληλουχία των γεγονότων που προηγήθηκαν της εκτροπής και της πρόσκρουσης της μοτοσυκλέτας.