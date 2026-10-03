Τρόμος στο Πίτσμπεργκ: Πυροβολισμοί σε live μετάδοση έπειτα από αγώνα μεταξύ λυκείων – 3 έφηβοι τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

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Κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης αμέσως μετά τη λήξη ενός αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ λυκείων στο Πίτσμπεργκ το βράδυ της Πέμπτης, επικράτησε πανικός όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το στάδιο.

Ένας αθλητής της Westinghouse Academy παραχωρούσε δηλώσεις στο δίκτυο «22 The Point», πανηγυρίζοντας τη νίκη της ομάδας του με 35-0 επί της University Prep στο στάδιο «George K. Cupples», στην περιοχή South Side του Πίτσμπεργκ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί από απόσταση, με αποτέλεσμα οι παίκτες να γυρίσουν έντρομοι προς την κατεύθυνση των πυρών.

Αμέσως επικράτησε χάος στον αγωνιστικό χώρο, με τους αθλητές να τρέχουν πανικόβλητοι προς τα αποδυτήρια για να προστατευτούν, περιγράφει η Daily Mail.

Some chilling video as players hear gunshots ring out following the Westinghouse-University Prep football game tonight in the South Side. The game was broadcast on 22 The Point. pic.twitter.com/yndx0oU3fW — Brad Everett (@BREAL412) October 2, 2026

Τρεις έφηβοι στο νοσοκομείο – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, τρία άτομα -δύο άνδρες και μία κοπέλα, όλοι πιθανότατα έφηβοι- διακομίστηκαν στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα από σφαίρες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η κατάσταση της υγείας τους θεωρείται σταθερή.

Η αστυνομία, που συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, επιχειρούσε εκείνη την ώρα να διαλύσει συμπλοκή έξω από το στάδιο, όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ.

Madness on the S Side!

Gunshots rang out following a PGH Public Schools HS football game.

Sources say rival gangs went at it.

At least three people shot! pic.twitter.com/tNsdaM7E06 — Marty Griffin (@MartyGriffinKD) October 2, 2026



«Καθώς ο αγώνας ολοκληρωνόταν, υπήρχε μεγάλο πλήθος έξω στην οδό Κάρσον. Ξέσπασαν μερικοί καβγάδες», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Πίτσμπεργκ, Τζέισον Λάντο.

ALERT: Police are on scene in the area of Cupples Stadium at East Carson and S. 9th after a shooting incident at 9:50 pm following a youth football game. Two males and one female were shot following an altercation. All three were transported to the hospital in stable condition.… pic.twitter.com/SGUCBUkoJj — Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) October 2, 2026



«Είχαμε πολλαπλούς αστυνομικούς στο σημείο, οι οποίοι βοηθούσαν απλώς στη διευκόλυνση της ασφαλούς αποχώρησης του κόσμου και στη διάλυση ορισμένων καβγάδων, όταν ξαφνικά ένα άτομο έβγαλε όπλο και πυροβόλησε επανειλημμένα».

BREAKING NEWS, PITTSBURGH PA 🚨‼️ 🚨 Reports of a shooting at Cupples Stadium on the South Side tonight, happening as the crowd was leaving after the Westinghouse vs. Wildcats game. Multiple victims reported so far, no confirmed details on conditions yet. OVER 3 PEOPLE SHOT pic.twitter.com/CJvPfw2GBW — FourTwelve (@FourTwelve_us) October 2, 2026

Αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας στα σχολεία

Εξαιτίας του αιματηρού περιστατικού, ο επιθεωρητής των Δημόσιων Σχολείων του Πίτσμπεργκ, Γουέιν Γουόλτερς, προχώρησε σε άμεσες αλλαγές στα μέτρα ασφαλείας και την πολιτική εισόδου για τους αγώνες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες:

οι φίλαθλοι έπρεπε να είναι άνω των 18 ετών,

ενισχύθηκε η παρουσία της αστυνομίας και του προσωπικού ασφαλείας,

δόθηκε οδηγία στους θεατές να παραμένουν στις κερκίδες και όχι στους διαδρόμους,

απαγορεύτηκε αυστηρά η παραμονή και ο συνωστισμός στον περιβάλλοντα χώρο των σταδίων.

«Οι σκέψεις μας είναι με τους νέους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, τις οικογένειές τους, καθώς και με όλους τους μαθητές, το προσωπικό και τα μέλη της κοινότητας που επηρεάστηκαν από αυτό το βαθιά ανησυχητικό περιστατικό», ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της το πρωί της Παρασκευής η διοίκηση των Δημόσιων Σχολείων του Πίτσμπεργκ.