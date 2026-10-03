Τρόμος στο Πίτσμπεργκ: Πυροβολισμοί σε live μετάδοση έπειτα από αγώνα μεταξύ λυκείων – 3 έφηβοι τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε στο Πίτσμπεργκ κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης έπειτα από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου λυκείων, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το στάδιο. Τρεις έφηβοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες, ενώ η αστυνομία διεξάγει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη. Ως άμεση συνέπεια του περιστατικού, επιβλήθηκαν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας για τους σχολικούς αγώνες.

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Διεθνή Νέα

Πίτσμπεργκ πυροβολισμοί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πανικός επικράτησε στο Πίτσμπεργκ κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης, αμέσως μετά τη λήξη αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ λυκείων, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το στάδιο.
  • Τρία άτομα, δύο άνδρες και μία κοπέλα, όλοι πιθανότατα έφηβοι, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα από σφαίρες, με την κατάσταση της υγείας τους να θεωρείται σταθερή.
  • Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ αυστηροποιήθηκαν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και η πολιτική εισόδου για τους αγώνες των Δημόσιων Σχολείων του Πίτσμπεργκ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης αμέσως μετά τη λήξη ενός αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ λυκείων στο Πίτσμπεργκ το βράδυ της Πέμπτης, επικράτησε πανικός όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το στάδιο.

Ένας αθλητής της Westinghouse Academy παραχωρούσε δηλώσεις στο δίκτυο «22 The Point», πανηγυρίζοντας τη νίκη της ομάδας του με 35-0 επί της University Prep στο στάδιο «George K. Cupples», στην περιοχή South Side του Πίτσμπεργκ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί από απόσταση, με αποτέλεσμα οι παίκτες να γυρίσουν έντρομοι προς την κατεύθυνση των πυρών.

Αμέσως επικράτησε χάος στον αγωνιστικό χώρο, με τους αθλητές να τρέχουν πανικόβλητοι προς τα αποδυτήρια για να προστατευτούν, περιγράφει η Daily Mail.

Τρεις έφηβοι στο νοσοκομείο – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, τρία άτομα -δύο άνδρες και μία κοπέλα, όλοι πιθανότατα έφηβοι- διακομίστηκαν στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα από σφαίρες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η κατάσταση της υγείας τους θεωρείται σταθερή.

Η αστυνομία, που συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, επιχειρούσε εκείνη την ώρα να διαλύσει συμπλοκή έξω από το στάδιο, όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ.


«Καθώς ο αγώνας ολοκληρωνόταν, υπήρχε μεγάλο πλήθος έξω στην οδό Κάρσον. Ξέσπασαν μερικοί καβγάδες», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Πίτσμπεργκ, Τζέισον Λάντο.


«Είχαμε πολλαπλούς αστυνομικούς στο σημείο, οι οποίοι βοηθούσαν απλώς στη διευκόλυνση της ασφαλούς αποχώρησης του κόσμου και στη διάλυση ορισμένων καβγάδων, όταν ξαφνικά ένα άτομο έβγαλε όπλο και πυροβόλησε επανειλημμένα».

Αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας στα σχολεία

Εξαιτίας του αιματηρού περιστατικού, ο επιθεωρητής των Δημόσιων Σχολείων του Πίτσμπεργκ, Γουέιν Γουόλτερς, προχώρησε σε άμεσες αλλαγές στα μέτρα ασφαλείας και την πολιτική εισόδου για τους αγώνες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες:

  • οι φίλαθλοι έπρεπε να είναι άνω των 18 ετών,
  • ενισχύθηκε η παρουσία της αστυνομίας και του προσωπικού ασφαλείας,
  • δόθηκε οδηγία στους θεατές να παραμένουν στις κερκίδες και όχι στους διαδρόμους,
  • απαγορεύτηκε αυστηρά η παραμονή και ο συνωστισμός στον περιβάλλοντα χώρο των σταδίων.

«Οι σκέψεις μας είναι με τους νέους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, τις οικογένειές τους, καθώς και με όλους τους μαθητές, το προσωπικό και τα μέλη της κοινότητας που επηρεάστηκαν από αυτό το βαθιά ανησυχητικό περιστατικό», ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της το πρωί της Παρασκευής η διοίκηση των Δημόσιων Σχολείων του Πίτσμπεργκ.

 

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