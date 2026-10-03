Κρίστα Πάικ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της φυλακής του Τενεσί μετά την αποτυχημένη εκτέλεση – Tο αδιέξοδο με τις θανατηφόρες ενέσεις

Ο επικεφαλής του σωφρονιστικού συστήματος του Τενεσί παραιτείται μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπιλ Λι.

Ο Φρανκ Στράντα, επίτροπος του Τμήματος Διορθωτικών Υπηρεσιών, θα αποχωρήσει από τη θέση του εντός του μήνα, μεταδίδει το Associated Press.

Σε δήλωσή του, ο Στράντα ανέφερε ότι η παραίτησή του ήταν «προς το συμφέρον των πολιτών του Τενεσί», ενώ παράλληλα διεξάγεται ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη την Τετάρτη, όταν η πολιτεία απέτυχε να εκτελέσει την Πάικ παρά τη χορήγηση δύο δόσεων θανατηφόρου φαρμάκου.

«Πιστεύω ότι αυτή η επανεξέταση είναι απολύτως κατάλληλη και απαραίτητη, και προσβλέπω στο να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω να προσδιοριστεί ακριβώς τι συνέβη», δήλωσε ο Στράντα.

Στην εντατική και σε μηχανική υποστήριξη η Πάικ

Η Πάικ διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη και σε κωματώδη κατάσταση κατά τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι δικηγόροι της σε δικαστική προσφυγή την Παρασκευή.

Το προσωπικό του νοσοκομείου κατέβαλε προσπάθειες για να σώσει τη ζωή της Πάικ και, μέχρι αργά την Πέμπτη, προσπαθούσε να καθαρίσει τον οργανισμό της από τις δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης -του φαρμάκου που χρησιμοποιεί η πολιτεία για τις εκτελέσεις-, σημείωσαν οι συνήγοροί της.

Η συγκλονιστική αυτή αποτυχία προκάλεσε την έντονη αντίδραση και των δύο πλευρών στη δημόσια αντιπαράθεση για τη θανατική ποινή, οι οποίες απαιτούν αμέσως απαντήσεις.

Ο κυβερνήτης Λι διέταξε ανεξάρτητη έρευνα, ενώ ο Στράντα υποστήριξε ότι η πολιτεία «εκτέλεσε τις ευθύνες της σύμφωνα με το καθορισμένο πρωτόκολλο».

Λανθασμένη τοποθέτηση των φλεβοκαθετήρων

Οι δικηγόροι της Πάικ εξέφρασαν την εκτίμηση ότι τα προβλήματα με τις γραμμές ενδοφλέβιας χορήγησης προκάλεσαν τη διαρροή της πεντοβαρβιτάλης στον ιστό του σώματός της αντί για τη ροή της στην κυκλοφορία του αίματος.

«Προφανώς σε κανένα σημείο, κανένα μέλος της ομάδας εκτέλεσης δεν αντιλήφθηκε ότι οι ενδοφλέβιες γραμμές δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή ότι οι φλέβες είχαν σπάσει και ότι η πεντοβαρβιτάλη εισερχόταν, εν όλω ή εν μέρει, στο σώμα της κ. Πάικ», σημείωσαν χαρακτηριστικά στο δικαστικό έγγραφο.

Ο Στράντα είχε αναλάβει επικεφαλής του Τμήματος Διορθωτικών Υπηρεσιών τον Ιανουάριο του 2023, αφού προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως υποδιευθυντής του αντίστοιχου τμήματος στην Αριζόνα.

Στα τέλη του 2024, είχε ανακοινώσει ότι το Τενεσί άλλαζε το πρωτόκολλο θανατηφόρου ένεσης, υιοθετώντας αποκλειστικά τη χρήση πεντοβαρβιτάλης.

Η Κρίστα Πάικ ήταν μόλις 18 ετών όταν, μαζί με τον σύντροφό της, βασάνισε και δολοφόνησε τη συμφοιτήτριά της Κολίν Σλέμερ σε κατάσταση ζηλοτυπίας, αποτελώντας αργότερα μία από τις νεότερες γυναίκες που καταδικάστηκαν σε θάνατο στις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 7 βελόνες και σοβαρά εγκαύματα

Η αποτυχημένη εκτέλεση της Πάικ αναδεικνύει εκ νέου μια επιτακτική ανάγκη: Εάν οι πολιτείες που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή πρόκειται να συνεχίσουν τη χρήση θανατηφόρων ενέσεων, θα πρέπει να υποχρεούνται να διαθέτουν εξειδικευμένους επαγγελματίες για τη διεξαγωγή τους, επισημαίνει ο ιστότοπος Salon.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, απαιτούνται γιατροί —και μάλιστα ικανοί γιατροί— ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία εξελίσσεται όσο το δυνατόν πιο ομαλά και ότι ο καταδικασμένος δεν υποφέρει ανώφελα.

Στην περίπτωση της Πάικ, αυτό δεν συνέβη.

Όπως ανέφεραν οι New York Times, «η ομάδα εκτέλεσης χρησιμοποίησε τουλάχιστον επτά βελόνες προσπαθώντας να βρει κατάλληλη φλέβα για τη χορήγηση των δόσεων του θανατηφόρου φαρμάκου [και η Πάικ] υπέστη φουσκάλες και εγκαύματα γύρω από τα σημεία ενδοφλέβιας εισαγωγής που χρησιμοποίησε τελικά η ομάδα για να χορηγήσει το φάρμακο».

Σύμφωνα με εξωτερικούς ιατρικούς εμπειρογνώμονες, η ίδια πιθανότατα «επιβίωσε της διαδικασίας επειδή το φάρμακο, η πεντοβαρβιτάλη, πιθανώς χύθηκε στους ιστούς που περιέβαλλαν τα σημεία εισαγωγής αντί να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματός της».

Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, συνέβη επειδή οι ενδοφλέβιες γραμμές που απαιτούνται για τη μεταφορά των θανατηφόρων φαρμάκων δεν τοποθετήθηκαν σωστά.

Ένα συστημικό πρόβλημα

Η περίπτωση της Πάικ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, γράφει το Salon. Παρόμοια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί πολλές φορές στο παρελθόν, αν και γενικά δεν εμπόδισαν την ολοκλήρωση των εκτελέσεων.

Τα άτομα στα οποία ανατίθεται το έργο της εύρεσης φλέβας και της ασφάλισης της ενδοφλέβιας γραμμής δεν έχουν εξειδικευμένη κατάρτιση ούτε είναι νοσηλευτές. Επιπλέον, σε πολιτείες όπως το Τενεσί, που δεν πραγματοποιούν συχνά εκτελέσεις με θανατηφόρα ένεση, τα μέλη της ομάδας εκτέλεσης δεν έχουν την ευκαιρία να τελειοποιήσουν τις δεξιότητές τους μέσα από τη συχνή εξάσκηση.

Όπως δήλωσε στο CNN η Κορίνα Μπάρετ Λέιν, ειδική επί της θανατικής ποινής και καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ρίτσμοντ, «Η θανατηφόρα ένεση είναι μια εξαιρετικά λεπτή, ρέπουσα σε σφάλματα διαδικασία που εκτελείται από ανθρώπους που δεν είναι εκπαιδευμένοι… Είναι μια καταστροφική συνταγή εξαρχής».

Ο γιατρός με το αμφιλεγόμενο παρελθόν

Στην περίπτωση της Πάικ, ένας γιατρός ήταν πράγματι παρών, είχε όμως βεβαρυμένο ιστορικό σε εκτελέσεις.

Ο Δρ. Μαρκ Φάουλερ φέρεται να ήταν μέρος μιας ακόμη αποτυχημένης προσπάθειας εκτέλεσης στο Τενεσί μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, όταν οι προσπάθειες δημιουργίας ενδοφλέβιας γραμμής στον 57χρονο Τόνι Κάρουθερς, ο οποίος είχε καταδικαστεί για εμπλοκή σε τριπλή δολοφονία στο Μέμφις το 1994, απέτυχαν επανειλημμένα.

Μετά την απόπειρα εκτέλεσης, ο κυβερνήτης Μπιλ Λι έδωσε στον Κάρουθερς μονοετή προσωρινή αναστολή. Στον απόηχο του φιάσκο με τον Κάρουθερς, εγέρθηκαν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ηθική και την επάρκεια του Φάουλερ, τα οποία όμως δεν εμπόδισαν το Τενεσί να τον καλέσει ξανά.

Το Τενεσί είναι μία από τις 17 πολιτείες των ΗΠΑ με νομοθεσία που απαιτεί από τους γιατρούς να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη διαδικασία της εκτέλεσης.

Σε αυτές τις πολιτείες, «οι γιατροί έχουν υπογράψει θανατικές ποινές, έχουν κρίνει κρατούμενους ικανούς για εκτέλεση, έχουν παράσχει ενδοφλέβια πρόσβαση, έχουν παρακολουθήσει ζωτικά σημεία, έχουν χορηγήσει θανατηφόρες ενέσεις και έχουν πιστοποιήσει τον θάνατο».

Ηθική σύγκρουση

Την ίδια στιγμή, από την αυγή της εποχής της θανατηφόρας ένεσης, ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος (AMA) διατηρεί τη θέση ότι η συμμετοχή των γιατρών σε εκτελέσεις συνιστά παραβίαση της ιατρικής ηθικής.

«Η συμμετοχή ιατρού σε εκτέλεση ορίζεται ως ενέργειες που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: Θα προκαλούσαν άμεσα τον θάνατο του καταδικασθέντος. Θα βοηθούσαν, θα επέβλεπαν ή θα συνέβαλλαν στην ικανότητα ενός άλλου ατόμου να προκαλέσει άμεσα τον θάνατο του καταδικασθέντος».

Σύμφωνα με τις οδηγίες του AMA, οι γιατροί που εμπλέκονται σε θανατηφόρες ενέσεις δεν μπορούν να επιλέγουν σημεία ένεσης, να εισάγουν ενδοφλέβιες γραμμές για τη χορήγηση του θανατηφόρου φαρμάκου ή να εμπλέκονται στη συνταγογράφηση, την προετοιμασία, τη χορήγηση ή την επίβλεψη των φαρμάκων ή των δόσεων.

Παρόμοιους κανόνες έχουν θεσπίσει και άλλοι επαγγελματικοί φορείς, όπως η Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών και η Αμερικανική Εταιρεία Αναισθησιολόγων.

Ως αποτέλεσμα, οι πολιτείες αναγκάζονται να στραφούν σε μη αδειοδοτημένο ιατρικό προσωπικό. Εκατοντάδες τέτοιοι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι έχουν διαδραματίσει ρόλο σε εκτελέσεις, αλλά το έχουν κάνει στο σκοτάδι, σύμφωνα με το Salon.

Αυτό δεν είναι αρκούντως αποδεκτό όταν πρόκειται για την αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής. Όπως συμβαίνει και με την ιατρικώς υποβοηθούμενη ευθανασία, το δίλημμα εντοπίζεται ανάμεσα στην ηθική συνέπεια του επαγγέλματος και την ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση, ώστε να διασφαλιστεί ότι το τέλος της ζωής θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο.

Στον απόηχο της αποτυχημένες εκτέλεσης του Κάρουθερς, μια ομάδα περισσότερων από 40 γιατρών και νοσηλευτών τάχθηκε υπέρ της ιατρικής ηθικής.

Έστειλαν επιστολή στον κυβερνήτη Λι ζητώντας του να αλλάξει τη διαδικασία εκτελέσεων της πολιτείας, ώστε να μην εμπλέκονται πλέον επαγγελματίες υγείας.

«Οι επαγγελματίες υγείας που δέχονται να λάβουν μέρος στις εκτελέσεις του Τενεσί είναι εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να παραμερίσουν την επαγγελματική τους ηθική», έγραψαν. «Τα προβλήματα που έχουμε δει, όπως στην περίπτωση του κ. Κάρουθερς, είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα της συνεργασίας με τέτοιους ανήθικους παράγοντες».

Δίλημμα για το μέλλον

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα μήπως το πρόβλημα δεν έγκειται στη νομοθεσία του Τενεσί, αλλά στα ίδια τα πρότυπα ηθικής που εμποδίζουν τους επαγγελματίες υγείας από το να συμμετέχουν σε εκτελέσεις.

Οι γιατροί που περιθάλπουν αυτή τη στιγμή την Πάικ γνωρίζουν ότι «εάν αναρρώσει, το Τενεσί μπορεί να προσπαθήσει να τη θανατώσει ξανά και ότι η δουλειά τους είναι να κάνουν το καλύτερο δυνατό για τον ασθενή που βρίσκεται μπροστά τους και να μην σκέφτονται αυτό το ενδεχόμενο».

Όμως, με την Πάικ να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από μια σκληρή διαδικασία, είναι ασαφές εάν και πότε θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Αν πάντως συμβεί, οι γιατροί θα πρέπει να πράξουν το καθήκον τους ώστε να διασφαλίσουν ότι θα της συμπεριφερθούν με την ίδια συμπόνια στον θάλαμο της θανατικής ποινής όσο και στο νοσοκομείο, καταλήγει το Salon.