Μαύρη Θάλασσα: Η Ρωσία έπληξε πλοίο με σημαία Λιβερίας στο λιμάνι της Οδησσού – Ένας νεκρός και 3 τραυματίες

Η Ρωσία έπληξε ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερίας στο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τριών. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ανανέωση του αποκλεισμού των ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα από τη Ρωσία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις εμπορικές διαδρομές και πλήττοντας την ουκρανική οικονομία.

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Διεθνή Νέα

Ρωσία Μαύρη Θάλασσα πλήγμα
Φωτογραφία αρχείου: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρωσία έπληξε ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερίας στο λιμάνι της Οδησσού, με συνέπεια τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών.
  • Η διοίκηση ουκρανικών λιμανιών επιβεβαίωσε την επίθεση, αναφέροντας επίσης ότι 13 μέλη πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο με ασφάλεια.
  • Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στο πέμπτο έτος του, η Ρωσία έχει ανανεώσει τον αποκλεισμό ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα, επιφέροντας σοβαρό πλήγμα στην ουκρανική οικονομία.

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Η Ρωσία έπληξε ένα εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

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Νωρίτερα σήμερα, η αρμόδια διοίκηση λιμένων της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ότι η Ρωσία επιτέθηκε κατά εμπορικού πλοίου με σημαία Λιβερίας στην περιοχή της Οδησσού, με συνέπεια τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών.

Η διοίκηση ουκρανικών λιμανιών, σε μία ανάρτησή της, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ανέφερε επίσης, ότι 13 μέλη πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο με ασφάλεια.

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Καθώς, ο πόλεμος εισέρχεται στο πέμπτο έτος του, η Ρωσία έχει αποτελεσματικά ανανεώσει τον αποκλεισμό ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα από το καλοκαίρι, προκαλώντας προβλήματα στις εμπορικές διαδρομές, μειώνοντας τις εξαγωγές σιτηρών και χάλυβα, επιφέροντας έτσι, ένα σοβαρό πλήγμα στην ουκρανική οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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