«Einstein Probe»: Ανακαλύφθηκε μια «μυστική φάση» στις συγκρούσεις αστέρων νετρονίων

Στο βαθύ και σκοτεινό σύμπαν, μερικά από τα πιο βίαια κοσμικά φαινόμενα συμβαίνουν μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, αφήνοντας τους επιστήμονες να αναζητούν απαντήσεις στο σκοτάδι.

Ένα τέτοιο μυστήριο, που παρέμενε άλυτο για δεκαετίες, αφορά τις πανίσχυρες συγκρούσεις αστέρων νετρονίων. Μέχρι σήμερα, τα μάτια των επίγειων και διαστημικών τηλεσκοπίων δεν ήταν αρκετά γρήγορα για να αποτυπώσουν ολόκληρη την «ταινία» αυτών των κολοσσιαίων εκρήξεων.

Τώρα, όμως, ένας νέος και καινοτόμος δορυφόρος, το Einstein Probe, κατάφερε να τρυπώσει στην καρδιά του φαινομένου και να φέρει στο φως μια άγνωστη, «μυστική φάση» που αλλάζει pop ριζικά όσα γνωρίζαμε για τη γέννηση και την εξέλιξη αυτών των κοσμικών τεράτων.

Το Einstein Probe αποκάλυψε μια κρυφή φάση μαλακών ακτίνων Χ που ενδέχεται να φανερώσει πώς τα υπολείμματα συγχώνευσης αστέρων νετρονίων παραμένουν ενεργά μετά από σύντομες εκλάμψεις ακτίνων γ (short GRBs). Μια έκλαμψη ακτίνων γ μπορεί να αναλάμψει για λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο και να εξαφανιστεί προτού τα περισσότερα τηλεσκόπια ακτίνων Χ προλάβουν καν να στραφούν προς το μέρος της.

Για δεκαετίες, αυτή η καθυστέρηση άφηνε τους αστρονόμους με μια φευγαλέα μόνο εικόνα από πολλές σύντομες εκλάμψεις ακτίνων γ. Οι πιο μαλακές ακτίνες Χ που εκλύονται κατά τις πρώτες στιγμές της έκρηξης παρέμεναν κρυφές, επειδή τα τηλεσκόπια ακτίνων Χ στενού πεδίου χρειάζονταν συνήθως μια ειδοποίηση από τις ακτίνες γ για να εντοπίσουν την έκλαμψη προτού αναπροσανατολιστούν προς αυτήν.

Οι σύντομες εκλάμψεις ακτίνων γ (short GRBs) θεωρείται ότι ξεκινούν όταν δύο συμπαγείς αστέρες, όπως οι αστέρες νετρονίων, περιφέρονται ο ένας γύρω από τον άλλο, συγκρούονται και συγχωνεύονται.

Η σύγκρουση αυτή παράγει βαρυτικά κύματα και προκαλεί μία από τις πιο ισχυρές εκρήξεις στο σύμπαν, όμως το ελλείπον σήμα των μαλακών ακτίνων Χ περιόριζε όσα μπορούσαν να δουν οι αστρονόμοι κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη συγχώνευση.

Το Einstein Probe πιάνει τις κρυφές ακτίνες Χ

Το Einstein Probe αποφεύγει αυτή την καθυστέρηση παρακολουθώντας μια ευρεία περιοχή του ουρανού στις ενέργειες των μαλακών ακτίνων Χ. Στις 4 Ιουλίου 2025, το παρατηρητήριο κατέγραψε το EP250704a/GRB 250704B την ώρα που εξελισσόταν, αποκαλύπτοντας ότι η έκρηξη συνεχιζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα αφότου η αρχική της λάμψη ακτίνων γ είχε πια εξαφανιστεί.

Ο An Li, διδακτορικός φοιτητής στο Κανονικό Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και Υπεύθυνος Παρακολούθησης Μεταβατικών Φαινομένων (Transient Advocate) για το Einstein Probe, είχε βάρδια όταν το παρατηρητήριο εξέδωσε τις αυτόματες ειδοποιήσεις του. Ο Li ανταποκρίθηκε αμέσως και ξεκίνησε μια προκαταρκτική ανάλυση.

«Το γεγονός φάνηκε αρχικά να είναι μια συνηθισμένη σύντομη έκλαμψη ακτίνων γ (short GRB), παράγοντας μια φωτεινή λάμψη που διήρκεσε λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο και η οποία ανιχνεύθηκε ταυτόχρονα στις ακτίνες γ από τα SVOM-GRM και Insight-HXMT, και στις ακτίνες Χ από το EP-WXT», δήλωσε ο Li. «Ωστόσο, αντί να σβήσει, η πηγή συνέχισε να εκπέμπει επεισόδια μαλακών ακτίνων Χ για σχεδόν δέκα λεπτά».

Η παρατεταμένη εκπομπή μετέφερε σημαντική ενέργεια, αλλά τα περισσότερα συμβατικά όργανα ακτίνων γ δεν θα την είχαν εντοπίσει, επειδή το φάσμα της κυμαινόταν κυρίως στις ενέργειες των μαλακών ακτίνων Χ.

«Αν και αυτή η μακράς διάρκειας εκπομπή μετέφερε σημαντική ενέργεια, το φάσμα της ήταν τόσο μαλακό που, για μια έκλαμψη σε αυτή την τυπική κοσμολογική απόσταση, θα παρέμενε κάτω από το όριο ανίχνευσης των συμβατικών οργάνων ακτίνων γ, όπως το Burst Alert Telescope του δορυφόρου Swift. Ως αποτέλεσμα, οι προηγούμενες αποστολές θα είχαν καταγράψει μόνο τη σύντομη λάμψη ακτίνων γ, χάνοντας την παρατεταμένη δραστηριότητα που αποκάλυψε το EP», δήλωσε ο Bin-Bin Zhang από το Πανεπιστήμιο της Ναντζίνγκ, ένας από τους κύριους συγγραφείς της δημοσίευσης που ξεκίνησε τη λεπτομερή έρευνα.

«Οι παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι αυτό που φαίνεται ως μια τυπική σύντομη έκλαμψη ακτίνων γ μπορεί στην πραγματικότητα να κρύβει ένα πολύ μεγαλύτερο και πλουσιότερο επεισόδιο δραστηριότητας στις ενέργειες των μαλακών ακτίνων Χ».

Ανιχνεύοντας τις ακτίνες Χ στο υπόλειμμα της συγχώνευσης

Στη συνέχεια, οι ερευνητές οργάνωσαν μια διεθνή εκστρατεία παρακολούθησης του φαινομένου, η οποία εκτάθηκε από παρατηρήσεις ακτίνων Χ και οπτικών κυμάτων μέχρι τα ραδιοκύματα. Η Ελεονώρα Τρόγια (Eleonora Troja) από το Πανεπιστήμιο «Tor Vergata» της Ρώμης, επίσης συγγραφέας της δημοσίευσης, ηγήθηκε μιας ομάδας που εξασφάλισε τις κρίσιμες πληροφορίες για τη μετατόπιση προς το ερυθρό (redshift) μέσω φασματοσκοπικής ανάλυσης.

«Οι συντονισμένες παρατηρήσεις σε πολλαπλά μήκη κύματος ήταν θεμελιώδους σημασίας», δήλωσε η Τρόγια. «Όχι μόνο μας επέτρεψαν να εντοπίσουμε και να μελετήσουμε τον γαλαξία που φιλοξένησε την έκλαμψη και να μετρήσουμε την απόστασή του, αλλά μας έδωσαν επίσης τη δυνατότητα να αποκλείσουμε την περίπτωση ενός συνοδού υπερκαινοφανούς (supernova) και να προσφέρουμε ισχυρές αποδείξεις που συνδέουν αυτή την εξαιρετική εκπομπή ακτίνων Χ με τη συγχώνευση συμπαγών αντικειμένων».

Η χρονική στιγμή και η συμπεριφορά του σήματος υπέδειξαν ότι οι παρατεταμένες ακτίνες Χ προέρχονταν απευθείας από το υπόλειμμα που άφησε πίσω της η συγχώνευση, και όχι από το διαστελλόμενο ωστικό κύμα της έκρηξης. Η Yi-Han Iris Yin, διδακτορική φοιτήτρια στο Τμήμα Φυσικής και στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Χονγκ Κονγκ στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, ηγήθηκε της ανάλυσης υψηλής ενέργειας ως συγγραφέας.

Το EP250704a παρουσίαζε γρήγορες διακυμάνσεις και το φάσμα του άλλαζε με την πάροδο του χρόνου. Αυτά τα μοτίβα, σε συνδυασμό με τη μεταγενέστερη συμπεριφορά της μεταλαμπής (afterglow) στις ακτίνες Χ και το οπτικό φάσμα, έδειξαν μια παρατεταμένη δραστηριότητα από την κεντρική «μηχανή» αφότου η αρχική σύντομη έκλαμψη ακτίνων γ (short GRB) είχε ήδη σβήσει.

«Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η συγχώνευση παρήγαγε έναν ταχέως περιστρεφόμενο, εξαιρετικά μαγνητισμένο αστέρα νετρονίων —γνωστό ως μάγναστρο (magnetar)— ο οποίος τροφοδότησε την εκτεταμένη εκπομπή ακτίνων Χ και τη συνεχή διοχέτευση ενέργειας», δήλωσε η Yin.

Οι αστρονόμοι αναζητούν σήματα που αποκαλύπτουν τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια και μετά τις συγκρούσεις αστέρων νετρονίων, από τότε που η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τα βαρυτικά κύματα από μια συγχώνευση ανιχνεύθηκαν από κοινού για πρώτη φορά το 2017.

Η νεοανακαλυφθείσα φάση μαλακών ακτίνων Χ θα μπορούσε να προσφέρει έναν ακόμα τρόπο σύνδεσης των γρήγορων ηλεκτρομαγνητικών μεταβατικών φαινομένων με τις πηγές των βαρυτικών κυμάτων.

«Η νεοανακαλυφθείσα συνιστώσα μαλακών ακτίνων Χ προσφέρει έναν νέο δείκτη, υποδεικνύοντας ότι τα γρήγορα μεταβατικά φαινόμενα ακτίνων Χ αποτελούν επίσης ηλεκτρομαγνητικά ομόλογα των πηγών βαρυτικών κυμάτων και ενδέχεται να προέρχονται από συγχωνεύσεις συμπαγών αντικειμένων», δήλωσε η Τρόγια.

Άλλες εκλάμψεις ίσως κρύβουν παρατεταμένες ακτίνες Χ

Παρόμοια επεισόδια μαλακών ακτίνων Χ ενδέχεται να συνοδεύουν και άλλες σύντομες εκλάμψεις ακτίνων γ (short GRBs), χωρίς αυτό να αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. Οι παλαιότερες αποστολές θα μπορούσαν να τα έχουν χάσει επειδή στερούνταν τη δυνατότητα να καταγράψουν την άμεση εκπομπή σε ενέργειες χαμηλότερες από αυτές των ακτίνων γ, καταγράφοντας μόνο τη σύντομη έκλαμψη ακτίνων γ, την ίδια ώρα που η πηγή παρέμενε ενεργή στις πιο μαλακές ακτίνες Χ.

«Αυτή η ανακάλυψη διευρύνει τη ματιά μας στις συγχωνεύσεις αστέρων νετρονίων πέρα από τη σύντομη λάμψη ακτίνων γ», δήλωσε η Yin. «Αποκαλύπτοντας αυτή την προηγουμένως κρυφή φάση μαλακών ακτίνων Χ, το Einstein Probe ανοίγει ένα νέο παράθυρο για τη μελέτη των υπολειμμάτων συγχώνευσης αστέρων νετρονίων και μπορεί τελικά να βοηθήσει στον προσδιορισμό της καταστατικής εξίσωσης των αστέρων νετρονίων».

«Τα ευρήματα αποδεικνύουν επίσης τη μοναδική ικανότητα του Einstein Probe να ανακαλύπτει νέες κατηγορίες μεταβατικών φαινομένων και ενισχύουν τον ρόλο του στην εποχή της αστρονομίας πολλαπλών μηνυμάτων (multi-messenger astronomy), κατά την οποία τα βαρυτικά κύματα και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μελετώνται μαζί για την κατανόηση ορισμένων από τα πιο ακραία γεγονότα στο Σύμπαν», πρόσθεσε ο Zhang.