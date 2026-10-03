Ανάλυση της αρχαίας στάθμης της θάλασσας αποκαλύπτει ότι οι χερσαίες μάζες της Γης «κινήθηκαν ταχύτατα» μέσα σε 320 εκατομμύρια χρόνια

Η Γη που πατάμε σήμερα μοιάζει σταθερή, όμως στο βαθύ γεωλογικό της παρελθόν κρύβει μυστικά που ανατρέπουν όσα θεωρούσαμε δεδομένα για τη δυναμική του πλανήτη μας.

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου ολόκληρες ήπειροι και οι ίδιοι οι γεωγραφικοί πόλοι της Γης δεν μετακινήθηκαν απλώς με τους γνωστούς, νωχελικούς ρυθμούς των τεκτονικών πλακών, αλλά βίωσαν περιόδους αιφνίδιας και «ταχύτατης» περιπλάνησης.

Μια νέα, πρωτοποριακή μελέτη έρχεται να ρίξει φως σε αυτό το φαινόμενο, αποδεικνύοντας ότι κατά την εποχή των δεινοσαύρων, ολόκληρος ο εξωτερικός φλοιός της Γης στράφηκε σαν ρολόι, αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια στην αρχαία στάθμη της θάλασσας και αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ιστορία του πλανήτη.

Ερευνητές από το Κέντρο Πλανητικής Κατοικησιμότητας του Πανεπιστημίου του Όσλο ανακάλυψαν νέα, ισχυρά στοιχεία που δείχνουν ότι η Γη βίωσε αρκετά επεισόδια ταχείας μετατόπισης των πόλων της μετά τη μετακίνηση των χερσαίων μαζών —ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες ονομάζουν «πραγματική πολική περιπλάνηση» (true polar wander – TPW)— κατά την Ιουρασική και την Κρητιδική περίοδο.

Η ερευνητική ομάδα πίσω από τα ευρήματα δήλωσε ότι η εργασία της καταρρίπτει τη μακροχρόνια άποψη ότι η TPW ήταν αμελητέα ή συνεχώς αργή. Παράλληλα, προκαλεί τους ερευνητές να εξετάσουν την TPW ως έναν «επεισοδιακό παράγοντα ελέγχου στις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και πιθανότατα σε άλλες παγκόσμιες περιβαλλοντικές και βιολογικές δυναμικές».

Η διαμάχη πίσω από τη μετατόπιση των πόλων της Γης

Η Γη δεν είναι μια τέλεια σφαίρα, επομένως εξαρτάται από μια ομοιόμορφη κατανομή της μάζας της για να διατηρεί την ισορροπία της. Διάφορα φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν τη μετακίνηση ή ακόμη και την αλλαγή θέσης των χερσαίων μαζών της Γης, συμπεριλαμβανομένης της ηπειρωτικής ολίσθησης, καθώς και άλλων τεκτονικών διεργασιών ή διεργασιών που σχετίζονται με τον μανδύα. Αυτή η ανακατανομή προσανατολίζει εκ νέου τον άξονα περιστροφής της Γης, προκαλώντας το φαινόμενο της «πραγματικής πολικής περιπλάνησης» (TPW).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που συνοδεύει τα ευρήματα, ο φλοιός και ο μανδύας της Γης «μετοτοπίζονται ουσιαστικά» σε σχέση με τον άξονα περιστροφής του πλανήτη. Ωστόσο, ο πυρήνας του και οι κλιματικές ζώνες παραμένουν συνδεδεμένα με τον άξονα. Η ερευνητική ομάδα του Όσλο δήλωσε ότι εάν οι πολικές περιπλανήσεις συνέβαιναν ταχύτερα από ό,τι υπέθεταν μέχρι σήμερα, θα προκαλούσαν μεγάλες κλιματικές αλλαγές, μεταβάλλοντας τη βιόσφαιρα και το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Ωστόσο, οι αποδείξεις για τέτοιες ταχείες πολικές μετατοπίσεις παρέμεναν δυσεύρετες, καθώς η φυσιολογική τεκτονική κίνηση μπορεί να δώσει στους ερευνητές εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα (false positives). «Τα παλαιομαγνητικά δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να υποστηριχθεί η ύπαρξη φάσεων ταχείας πολικής περιπλάνησης (TPW), όμως οι περιορισμοί των παλαιομαγνητικών καταγραφών έχουν εμποδίσει την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων», εξήγησαν οι ερευνητές.

Μια συντακτική σύνοψη της μελέτης συμφωνεί με αυτή τη διαπίστωση, σημειώνοντας ότι το φαινόμενο είναι «δύσκολο να ανιχνευθεί με τις τυπικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν παλαιομαγνητικές μετρήσεις».

Σταθερά μοτίβα: Ταχεία πολική περιπλάνηση στα τελευταία 320 εκατομμύρια χρόνια

Ενώ προηγούμενες μελέτες έχουν δώσει αντιφατικά αποτελέσματα, η ομάδα σημείωσε ότι η πολική περιπλάνηση (TPW) «συμβαίνει επί του παρόντος με ρυθμό περίπου 10 εκατοστών ανά έτος, υπερβαίνοντας τον μέσο ρυθμό της διαφορικής κίνησης των τεκτονικών πλακών».

«Το κατά πόσο αυτός ο ρυθμός είναι μεταβατικός και αμελητέος σε γεωλογικές χρονικές κλίμακες ή αν η Γη έχει βιώσει στο παρελθόν ταχείες πολικές περιπλανήσεις (TPW) που διήρκεσαν εκατομμύρια χρόνια παραμένει ασαφές», εξήγησε η σύνοψη.

Για να βρει μια απάντηση, η ομάδα διερεύνησε τις πιθανές επιπτώσεις που θα είχε μια ταχεία TPW στην αρχαία στάθμη της θάλασσας. Αυτό περιλάμβανε αυτό που η σύνοψη περιέγραψε ως «προβλέψιμα, παγκόσμιας κλίμακας μοτίβα πλημμυρίδας και απογύμνωσης των ηπείρων». «Η ταχεία TPW προκαλεί παγκόσμιες διακυμάνσεις στη στάθμη της θάλασσας, οι οποίες σχετίζονται με τις σχετικές μεταβολές στο φυγόκεντρο δυναμικό, προσφέροντας έτσι μια ανεξάρτητη μέθοδο ελέγχου», εξήγησαν οι ερευνητές.

Μια ανάλυση χαρτών σε διαστήματα 10 εκατομμυρίων ετών, σε συνδυασμό με στατιστικά μοντέλα, βοήθησε την ομάδα να εντοπίσει αρκετά μοτίβα. Το πιο κρίσιμο είναι ότι σημείωσαν πως τα μοτίβα αυτά ήταν «συμβατά με την ύπαρξη ταχείας TPW κατά τα τελευταία 320 εκατομμύρια χρόνια». «Αξιολογήσαμε αυτή την πρόβλεψη χρησιμοποιώντας αναπαραστάσεις της πλημμύριδας των ηπείρων και εντοπίσαμε πολλαπλά, σταθερά τετραπολικά μοτίβα (quadrupolar patterns) από την περίοδο πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια», έγραψαν οι ερευνητές.

Αυτά τα τέσσερα «σήματα» της αρχαίας στάθμης της θάλασσας, που υποδεικνύουν ταχεία TPW, περιλάμβαναν ξεχωριστά γεγονότα κατά τη μέση Κρητιδική (100–90 εκατομμύρια χρόνια πριν) και την Ύστερη Ιουρασική–Πρώιμη Κρητιδική περίοδο (150–140 εκατομμύρια χρόνια πριν).

Τα ευρήματα ανατρέπουν τις μέχρι τώρα ερμηνείες

Συζητώντας τα αποτελέσματα της μελέτης, οι ερευνητές ανέφεραν: «Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν σε γενικές γραμμές παλαιότερες μελέτες παλαιομαγνητισμού και κίνησης των τεκτονικών πλακών που είχαν υποδείξει την ύπαρξη ταχείας TPW».

Σημείωσαν επίσης ότι η εργασία τους επιβεβαιώνει πως «οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της περιστροφικής δυναμικής της Γης, των διεργασιών του μανδύα και του επιφανειακού περιβάλλοντος μπορούν να είναι έντονα επεισοδιακές», αντί να απλώνονται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Αναφερόμενη σε εναλλακτικές θεωρίες, η ομάδα δήλωσε ότι η εργασία της βρήκε ελάχιστα στοιχεία για γεγονότα ταχείας TPW κατά το μεγαλύτερο μέρος της Καινοζωικής περιόδου, καθώς και κανένα σημαντικό «σήμα» που να υποστηρίζει την εναλλακτική θεωρία ότι η ταχεία μετακίνηση της υπερηπείρου Παγγαίας προς τα βόρεια καθοδηγήθηκε κυρίως από την TPW κατά την ύστερη Λιθανθρακοφόρο και την Πέρμια περίοδο, «ανατρέποντας την προτεινόμενη αυτή ερμηνεία».