Κρήτη – Ανώγεια: Σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό δίκτυο από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν οροπέδια

Η έντονη κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανωγείων Κρήτης, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση παραγωγών και κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους. Μικρά και μεγάλα οροπέδια της περιοχής έχουν πλημμυρίσει, ενώ ο Δήμος Ανωγείων απευθύνει έκκληση για προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων στο βουνό.

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Κρήτη, Ρέθυμνο, Κακοκαιρία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανωγείων, στην Κρήτη, έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση παραγωγών και κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους.
  • Οι δρόμοι που οδηγούν στις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν καταστεί σε πολλά σημεία απροσπέλαστοι, ενώ μικρά και μεγάλα οροπέδια της περιοχής έχουν πλημμυρίσει από τις μεγάλες ποσότητες νερού.
  • Ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς κατοίκους, παραγωγούς και κτηνοτρόφους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο βουνό, έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Ανωγείων, στην Κρήτη, έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση παραγωγών και κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Ανωγείων, οι δρόμοι που οδηγούν στις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν καταστεί σε πολλά σημεία απροσπέλαστοι, ενώ μικρά και μεγάλα οροπέδια της περιοχής έχουν πλημμυρίσει από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο βουνό παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με τα συνεργεία να επιχειρούν στα σημεία όπου αυτό είναι ασφαλές και εφικτό.

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Προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς κατοίκους, παραγωγούς και κτηνοτρόφους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο βουνό, έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες και αποκατασταθούν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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