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Ερντογάν σε Ζελένσκι: «Ανεξήγητα» τα πλήγματα σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Ρωσία και Ουκρανία «να δράσουν υπεύθυνα»

Ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη δυσαρέσκειά του για τα «ανεξήγητα» πλήγματα σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ζητώντας από Ρωσία και Ουκρανία να δράσουν υπεύθυνα. Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να μεσολαβήσει για μια διαρκή ειρήνη και να αναβιώσει τις απ' ευθείας διαπραγματεύσεις, ενώ ο Ζελένσκι εμφανίζεται έτοιμος για ναυτιλιακή εκεχειρία.

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Διεθνή Νέα

Ζελένσκι Ερντογάν
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη δυσαρέσκειά του για τα «ανεξήγητα» πλήγματα σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ζητώντας από Ρωσία και Ουκρανία «να δράσουν υπεύθυνα».
  • Η Τουρκία παραμένει έτοιμη «να κάνει ό,τι μπορεί για να τερματισθεί ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας με μια διαρκή ειρήνη», συνεχίζοντας τις προσπάθειες για αναβίωση των απ’ ευθείας διαπραγματεύσεων.
  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι «έτοιμο για μια ναυτιλιακή εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα» βασισμένη σε προτάσεις από την Αίγυπτο, την Ινδία και την Τουρκία.

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Την δυσαρέσκειά του για τα εκατέρωθεν αμοιβαία πλήγματα Ρωσίας και Ουκρανίας εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα εξέφρασε ο Ταγίπ Ερντογάν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς τα «ανεξήγητα» και ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για τον τερματισμό τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας

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Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία έχει διατηρήσει εγκάρδιες σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, έχει καλέσει επανειλημμένα τις εμπόλεμες πλευρές να σταματήσουν τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

«Στη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να τερματισθεί ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας με μια διαρκή ειρήνη, πως θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να αναβιώσουμε τις απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις», αναφέρει η τουρκική προεδρία.

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«Ο πρόεδρός μας δήλωσε ότι πρέπει γίνει ένα βήμα αναφορικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, ότι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία είναι ανεξήγητες και ότι αναμένουμε από τις δύο πλευρές να δράσουν υπεύθυνα», προσθέτει.


Η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι έστειλε προσφορές στην Ουκρανία και τη Ρωσία για να σταματήσουν τις επιθέσεις, μερικές από τις οποίες είχαν στόχο πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας και στοίχισαν τη ζωή σε πολίτες της, και ότι αναμένει την απάντησή τους.

Έχει δηλώσει ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε τα φορτία δημητριακών να εξέρχονται με ασφάλεια από την περιοχή.

Νωρίτερα ο Ζελένσκι είπε στους ηγέτες της συνόδου κορυφής της πρωτοβουλίας «Πλατφόρμα της Κριμαίας» στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για μια ναυτιλιακή εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα βασισμένη σε προτάσεις όπως αυτές που διατυπώθηκαν απο την Αίγυπτο, την Ινδία και την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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