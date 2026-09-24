Πειραιάς: Εκκενώθηκε προληπτικά ξενοδοχείο με 70 ενοίκους μετά την εμφάνιση καπνών

Στον Πειραιά, οι πυροσβεστικές Αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενοίκων από οκταώροφο ξενοδοχείο στην οδό Καποδιστρίου, έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Μετά την κινητοποίηση επτά πυροσβεστών με δύο οχήματα και τον αερισμό του ξενοδοχείου, οι ένοικοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενοίκων από οκταώροφο ξενοδοχείο στον Πειραιά προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές Αρχές, έπειτα από την εμφάνιση καπνών.
  • Καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίου στο ισόγειο και είχε επηρεάσει και τους υπερκείμενους ορόφους.
  • Οι ένοικοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους μετά τον αερισμό του ξενοδοχείου, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενοίκων από οκταώροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές Αρχές, έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 02:00 σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και στο σημείο κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίου στο ισόγειο και είχε επηρεάσει και τους υπερκείμενους ορόφους.

Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν οι 70 ένοικοι και ακολούθησε αερισμός του ξενοδοχείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένοικοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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