ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο διαρρήκτης ήταν… γκαφατζής – Πήρε το σάντουιτς αλλά ξέχασε τα χρήματα

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Μια διάρρηξη που δύσκολα περνά απαρατήρητη, όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο έγινε αλλά και για την απρόσμενη κατάληξή της, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (20/9) στη Ρόδο. Πρωταγωνιστής ένας γκαφατζής διαρρήκτης, ο οποίος κατάφερε να εισβάλει σε κατάστημα και να φτάσει μέχρι την ταμειακή μηχανή. Μόνο που, στην πρώτη του έξοδο από το κατάστημα, έφυγε έχοντας πάρει τα κέρματα και ένα σάντουιτς, αλλά… ξέχασε τα χαρτονομίσματα.

Το περιστατικό καταγράφηκε καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνοντας την ασυνήθιστη «περιπέτεια» του δράστη.

Έσπασε τη βιτρίνα και μπήκε στο κατάστημα

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤ, ο άνδρας πλησιάζει τη βιτρίνα του καταστήματος και αρχίζει να προσπαθεί να σπάσει την τζαμαρία. Αρχικά σπρώχνει με δύναμη το τζάμι, επιχειρώντας να δημιουργήσει άνοιγμα για να περάσει στο εσωτερικό.

Οι προσπάθειές του δεν αποδίδουν αμέσως, όμως δεν εγκαταλείπει. Μετά από αρκετές προσπάθειες καταφέρνει τελικά να σπάσει τη βιτρίνα.

Τα γυαλιά πέφτουν πάνω του, χωρίς ωστόσο να τον σταματήσουν. Ο άνδρας περνά στο εσωτερικό του καταστήματος και κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή.

Στο ένα χέρι το σάντουιτς, στο άλλο… η λεία

Η εικόνα που καταγράφει η κάμερα είναι χαρακτηριστική: ο διαρρήκτης κινείται μέσα στο κατάστημα κρατώντας στο ένα χέρι ένα σάντουιτς.

Φτάνει στην ταμειακή μηχανή και επιχειρεί να ανοίξει το συρτάρι. Παρότι το ταμείο είναι ξεκλείδωτο, χρειάζεται προσπάθεια μέχρι τελικά να καταφέρει να το ανοίξει.

Αφαιρεί τα χρήματα, παίρνοντας τόσο κέρματα όσο και χαρτονομίσματα. Κάπου εκεί, όμως, φαίνεται πως η προσοχή του αποσπάται.

Κατά την έξοδό του από το κατάστημα παίρνει μαζί του τα κέρματα, αλλά αφήνει πίσω τα χαρτονομίσματα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, φεύγει έχοντας κρατήσει μαζί του και το σάντουιτς.

Η στιγμή που θυμήθηκε τα… ξεχασμένα χρήματα

Η ιστορία, όμως, δεν τελειώνει εκεί.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος άνδρας εμφανίζεται ξανά μπροστά από το κατάστημα. Κάθεται έξω, ανάβει ένα τσιγάρο και παραμένει για λίγο στο σημείο.

Είναι πιθανότατα εκείνη τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει μείνει πίσω.

Ο διαρρήκτης σηκώνεται και επιστρέφει στο κατάστημα. Μπαίνει ξανά στο εσωτερικό και κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή, αυτή τη φορά με σαφή… στόχο.

Παίρνει τα χαρτονομίσματα που είχε ξεχάσει στην πρώτη του έξοδο και, σύμφωνα με το υλικό της κάμερας, τα μετράει ένα προς ένα.

Αφού βεβαιώνεται ότι δεν έχει αφήσει πλέον πίσω του τη συγκεκριμένη λεία, αποχωρεί από το κατάστημα.

Το σάντουιτς έμεινε πίσω

Μόνο που, μέσα στη βιασύνη του να ολοκληρώσει τη δεύτερη «επίσκεψή» του, ο άνδρας ξεχνά αυτή τη φορά κάτι άλλο.

Το σάντουιτς.

Το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε κρατήσει μαζί του καθ’ όλη τη διάρκεια της διάρρηξης, τελικά μένει δίπλα στην ταμειακή μηχανή.

Έτσι, αυτή διάρρηξη ολοκληρώνεται με τον δράστη να φεύγει τελικά έχοντας πάρει τα χρήματα από το ταμείο, αλλά αφήνοντας πίσω του το σάντουιτς που είχε φροντίσει να έχει μαζί του από την αρχή.

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας αναμένεται να αξιοποιηθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη.