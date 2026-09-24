Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη: Τα μηνύματα που θα στείλει στην Τουρκία από το βήμα του ΟΗΕ και η συνάντηση με τον Γκουτέρες

Σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για σήμερα Πέμπτη (24/9/2926) στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το πρωί, ο Πρωθυπουργός, θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές, ενώ στη συνέχεια θα λάβει μέρος στη συνάντηση του Europe-Gulf Forum, που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council.

Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Στις 15:00, ώρα Νέας Υόρκης, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με θέμα «AI + Culture».

Συνάντηση με Γκουτέρες και ομιλία στη Γενική Συνέλευση

Σημαντικός σταθμός του προγράμματός του είναι η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17:10, ώρα Νέας Υόρκης.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση για τα ελληνοτουρκικά μετά και την εμπρηστική ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να διακηρύξει τον διαρκή σεβασμό της χώρας μας στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, στον εποικοδομητικό διάλογο και την διπλωματική οδό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα τα «Νέα», η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι βαρύνουσας σημασίας, διότι θα διεξαχθεί σε μία χρονική περίοδο όπου η Τουρκία κλιμακώνει τη ρητορική της.

Αφότου αποσαφήνισε στην χθεσινή του ομιλία πως η «Ελλάδα δεν δέχεται απειλές από κανέναν», υπογράμμισε ότι: «Είμαστε σε ταραγμένους καιρούς σε μία δύσκολη γειτονιά. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα. Αυτό χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε», πρόσθεσε.

«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν»Χθες (23/9/2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εκδήλωση ομογενών στις ΗΠΑ, αναφέρθηκε στις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα και τον ρόλο της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε πως τα τελευταία επτά χρόνια ενδυναμώθηκε σημαντικά η χώρα. Δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία, «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν».

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων πως: «Είμαι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Από το 1970, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ξανά.»

«Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος, και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας».

Επίσης ο Κ. Μητσοτάκης, μίλησε με σεμνότητα γιατί η κυβέρνηση διεκδικεί μια επόμενη εκλογή και όχι μια τρίτη θητεία όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση:

«Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όσα έχουμε επιτύχει είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε ο ίδιος σε τρίτη θητεία, ήταν κάτι που ακούστηκε στην αίθουσα. Ο ίδιος διευκρίνισε σχετικά με αυτό: «Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με το «να σπάσουμε το ρεκόρ». Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με ωθεί και ωθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό».

Συνέντευξη στο Bloomberg και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας

Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου στις 08:15, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας Βασίλε Τοφάν.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye», ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία των θαλάσσιων πάρκων, που όπως επεσήμανε: «Αποτελεί ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα», παραπέμποντας και στη δημιουργία δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στόχου, για 30% προστασία χωρικών υδάτων, έως το 2030.

Συναντήσεις με Citi και Bank of America

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεχωριστές συναντήσεις με την CEO της Citi κ Jane Fraser και τον President for International της Bank of America κ Bernard Mensah καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που εξέφρασαν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της Ελληνικής Οικονομίας και της Ελλάδας γενικότερα.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί την βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Τα οφέλη της πολιτικής αυτής εινα απολύτως εμφανή, τόνισε, καθώς οι τιμές των ελληνικών ομολόγων έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο στην πρόσφατη κρίση ενώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι πλέον χαμηλότερο από αυτο 4 χωρών του G7 (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία).

Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή.

Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και η δημιουργία data centers με έμφαση την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services. Έμφαση δόθηκε και στην αυξανόμενη χρήση της ΤΝ στην δημόσια διοίκηση με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας αυτής κατά την επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες.

.