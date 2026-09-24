«Πρέσινγκ» της ΕΛΑΣ στο ΠΑΣΟΚ: Το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα που άναψε «φωτιές» και η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη

«Θερμό» αναμένεται να είναι το κλίμα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα έως τις εκλογές με τον πρώην Πρωθυπουργό να υποστηρίζει στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, πως έχοντας ανακτήσει την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς, η ψήφος στην ΕΛΑΣ είναι ο μόνος δρόμος για να πέσει η κυβέρνηση της ΝΔ.

Η φράση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, το «ή εμείς ή κανείς, αυτή είναι η πραγματικότητα», άναψε «φωτιές».

Δεν άργησε να έρθει η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, με στελέχη να βλέπουν μετά την απλή αναλογική ότι είναι σε εξέλιξη ακόμη μία προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα «εξαΰλωσης» του ΠΑΣΟΚ.

«Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος» και τέθηκε με περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ηττήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, επιτυγχάνοντας το απίστευτό: αντί να μειώνεται η δύναμη του πρώτου κόμματος, να καταρρέει το δεύτερο κόμμα στην κάλπη» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ

Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή» πως το πρέσινγκ προς το ΠΑΣΟΚ θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οποιαδήποτε άλλη ψήφο στον χώρο της Κεντροαριστεράς δεν θα πιάσει τόπο.

«Η ζωή φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη; Αυτοί θα πουν: Κανένας. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Είναι αυτός που έχει εμπειρία διακυβέρνησης, που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Ωραία η ψήφος της διαμαρτυρίας, αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλήμματα και θα είναι σκληρά όπως πάντα. Θα συνεχιστεί η πορεία της διαφθοράς και των ανισοτήτων ή χρειάζεται εναλλακτικό σχέδιο με έγνοια για την επόμενη ημέρα;». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα εδώ και 3 χρόνια να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη απάντησαν κάνοντας λόγο για «κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους των συμφερόντων, δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας».

Η απάντηση της κυβέρνησης

Στο δίλημμα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε και η κυβέρνηση διά στόματος Παύλου Μαρινάκη: «Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranded εκδοχής του ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών τους».

Ο Αλέξης Τσίπρας, αφού επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στα καύσιμα και την οικονομική πολιτική της, δήλωσε ανοικτός σε συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση του πολιτικού σχεδίου της ΕΛΑΣ. Εκτίμησε πως τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού τόξου στις δεύτερες εκλογές θα αναγκαστούν να στηρίξουν την ΕΛΑΣ προκειμένου να κυβερνήσει.