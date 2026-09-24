Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Στον ανακριτή ο 27χρονος που κατακρεούργησε την 25χρονη Πηνελόπη – Τι υποστηρίζει για το κίνητρο του φόνου

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Ενώπιον των ανακριτικών Αρχών αναμένεται να βρεθεί σήμερα Πέμπτη (24/9) ο 27χρονος που κατηγορείται για την γυναικοκτονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του, Πηνελόπης, στην Ηγουμενίτσα, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών, μετά τον αυτοτραυματισμό του.

Τη Δευτέρα (21/9), ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, συνδέεται με την κατοχή τριών ηρεμιστικών χαπιών Stedon.

Η προανακριτική ομολογία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 27χρονος ομολόγησε προανακριτικά την δολοφονία.

Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του με μαχαίρι. Το όπλο του εγκλήματος, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε έπειτα από υπόδειξη του ίδιου του κατηγορούμενου στους αστυνομικούς.

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Αρχικά, ωστόσο, ο 27χρονος φέρεται να είχε δώσει διαφορετική εκδοχή για όσα είχαν συμβεί. Είχε επικοινωνήσει με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας και ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις άγνωστους κουκουλοφόρους.

Η εκδοχή αυτή φέρεται να προκάλεσε από την αρχή ερωτήματα στους αστυνομικούς, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκαν αντιφάσεις στην περιγραφή των γεγονότων. Παράλληλα, οι τραυματισμοί που έφερε ο 27χρονος εξετάζονται από τις Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς και υπό ποιες συνθήκες προκλήθηκαν.

Η οικονομική διαφορά των 1.900 ευρώ υποστηρίζει ότι είναι το κίνητρο του φόνου

Ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συναντήσει την πρώην σύντροφό του.

Όπως φέρεται να ανέφερε, μεταξύ των δύο υπήρχε οικονομική διαφορά ύψους 1.900 ευρώ. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, ακολούθησε έντονη λογομαχία, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τον έλεγχο.

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Η οικονομική διαφορά αποτελεί, μέχρι στιγμής, το κίνητρο που φέρεται να επικαλείται ο κατηγορούμενος. Ωστόσο, οι Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνησή της.

Στο μικροσκόπιο τα κινητά τηλέφωνα

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχουν τα κινητά τηλέφωνα τόσο της 25χρονης όσο και του 27χρονου.

Οι Αρχές εξετάζουν κλήσεις, μηνύματα και άλλες ψηφιακές επικοινωνίες των δύο, κυρίως κατά τις ημέρες και τις ώρες πριν από τη συνάντησή τους στην Ηγουμενίτσα.

Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η φύση της σχέσης τους μετά τον χωρισμό, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τους ραντεβού και κατά πόσο τα ψηφιακά στοιχεία επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν όσα έχει αναφέρει ο κατηγορούμενος.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν εάν υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να καταδείξουν προγενέστερο σχεδιασμό της επίθεσης ή, αντίθετα, να ενισχύσουν την εκδοχή ενός περιστατικού που εξελίχθηκε μετά από έντονη αντιπαράθεση.

Τα ανατριχιαστικά ιατροδικαστικά ευρήματα

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου της 25χρονης προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά ευρήματα, στο σώμα της εντοπίστηκαν συνολικά 15 τραύματα από μαχαίρι. Στα χέρια της διαπιστώθηκαν τραύματα που χαρακτηρίζονται ως αμυντικά, τα οποία, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, παραπέμπουν σε προσπάθεια προστασίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν πολλαπλά χτυπήματα στην περιοχή της πλάτης.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποτελούν πλέον μέρος της συνολικής δικογραφίας και συνεκτιμώνται από τις ανακριτικές αρχές μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της 25χρονης

Χθες Τετάρτη (23/9), στη Μεταμόρφωση, τελέστηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης η εξόδιος ακολουθία της 25χρονης Πηνελόπης.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από το κοντινό της περιβάλλον για να της πουν το τελευταίο αντίο.

Η οικογένειά της είχε ζητήσει να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της στιγμής. Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο επικήδειος λόγος του αδελφού της.

«Από εδώ και πέρα ό,τι κάνω στη ζωή μου θα είναι αφιερωμένο σε σένα», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του.

Η οικογένεια της 25χρονης ζήτησε, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Διοτίμα, το οποίο παρέχει υποστήριξη σε γυναίκες και οικογένειες που έχουν υποστεί έμφυλη βία.