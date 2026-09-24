Σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Ημέρα Ενημέρωσης για την Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία
- Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Άτυπο Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο
- Παγκόσμια Ημέρα Έρευνας για τον Καρκίνο
- Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας
Γεγονότα
- 622: Ολοκληρώνεται η Εγίρα, δηλαδή η μετοικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του, κατά το «ουδείς προφήτης στον τόπο του». Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
- 1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ταχυδρομική Υπηρεσία, με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.
- 1834: Αρχίζει στο Ναύπλιο η «Δίκη των Δικαστών» Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
- 1869: «Μαύρη Παρασκευή» στις ΗΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. O Τζέι Γκουλντ και ο Τζέιμς Φισκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street, με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
- 1948: Ο Γιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσικλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα.
Γεννήσεις
- 1882: Καρλ Ραπ, Γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. (Θαν. 26/5/1962)
- 1924: Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 7/9/2015)
- 1937: Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. (Θαν. 11/1/2018)
- 1952: Νίκος Σεργιανόπουλος, Έλληνας ηθοποιός.
- 1962: Νία Βαρντάλος, ελληνικής καταγωγής Καναδή ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1845: Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και «Φιλικός». (Γεν. 1784)
- 1920: Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπώλης, γνωστός και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. (Γεν. 18/5/1846)
- 2004: Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ, Γαλλίδα συγγραφέας. («Καλημέρα θλίψη») (Γεν. 21/6/1935)