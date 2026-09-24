Σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Τερτσέτης-Πολυζωίδης
Σαν σήμερα, στις 24 Σεπτεμβρίου 1834, αρχίζει στο Ναύπλιο η «Δίκη των Δικαστών» Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα το 1834, αρχίζει στο Ναύπλιο η «Δίκη των Δικαστών» Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο.
  • Το 1869, η «Μαύρη Παρασκευή» στις ΗΠΑ αποτελεί μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου, με πανικό στη Wall Street.
  • Το 622 ολοκληρώνεται η Εγίρα, η μετοικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα, γεγονός που σηματοδοτεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Ημέρα Ενημέρωσης για την Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία
  • Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Άτυπο Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο
  • Παγκόσμια Ημέρα Έρευνας για τον Καρκίνο
  • Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας

Γεγονότα

  • 622: Ολοκληρώνεται η Εγίρα, δηλαδή η μετοικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του, κατά το «ουδείς προφήτης στον τόπο του». Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
  • 1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ταχυδρομική Υπηρεσία, με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.
  • 1834: Αρχίζει στο Ναύπλιο η «Δίκη των Δικαστών» Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
  • 1869: «Μαύρη Παρασκευή» στις ΗΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. O Τζέι Γκουλντ και ο Τζέιμς Φισκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street, με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
  • 1948: Ο Γιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσικλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα.

Γεννήσεις

  • 1882: Καρλ Ραπ, Γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. (Θαν. 26/5/1962)
  • 1924: Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 7/9/2015)
  • 1937: Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. (Θαν. 11/1/2018)
  • 1952: Νίκος Σεργιανόπουλος, Έλληνας ηθοποιός.
  • 1962: Νία Βαρντάλος, ελληνικής καταγωγής Καναδή ηθοποιός.

Θάνατοι

  • 1845: Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και «Φιλικός». (Γεν. 1784)
  • 1920: Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπώλης, γνωστός και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. (Γεν. 18/5/1846)
  • 2004: Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ, Γαλλίδα συγγραφέας. («Καλημέρα θλίψη») (Γεν. 21/6/1935)
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