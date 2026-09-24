Κούσνερ: «Ξεκάθαρος στόχος μια πλήρως αποστρατιωτικοποιημένη Γάζα που θα διοικείται από Παλαιστινίους τεχνοκράτες»

Ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσίασε τους βασικούς στόχους των ΗΠΑ για την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Το σχέδιο προβλέπει μια πλήρως αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή που θα διοικείται από Παλαιστινίους τεχνοκράτες, με τους κατοίκους να ζουν με αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ελπίδα και ειρήνη. Έχει ήδη διαμορφωθεί ένα παλαιστινιακό τεχνοκρατικό κυβερνητικό σχήμα και υπάρχουν 66 έργα έτοιμα για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

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Κούσνερ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τζάρεντ Κούσνερ παρουσίασε τους βασικούς στόχους των ΗΠΑ για τη Γάζα, κάνοντας λόγο για μια «πλήρως αποστρατιωτικοποιημένη» περιοχή, η οποία θα διοικείται από Παλαιστινίους τεχνοκράτες.
  • Ο Κούσνερ υποστήριξε ότι σημαντικά στοιχεία του σχεδιασμού «δεν υπήρχαν πριν από έναν χρόνο», ενώ έχει διαμορφωθεί παλαιστινιακό τεχνοκρατικό κυβερνητικό σχήμα έτοιμο να αναλάβει δράση.
  • Ο Αμερικανός απεσταλμένος αναφέρθηκε σε 66 έργα ανοικοδόμησης που είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, δηλώνοντας πως «τώρα θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση».

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Τους βασικούς στόχους των ΗΠΑ για την επόμενη ημέρα στη Γάζα παρουσίασε ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζάρεντ Κούσνερ, κάνοντας λόγο για μια «πλήρως αποστρατιωτικοποιημένη» περιοχή, η οποία θα διοικείται από Παλαιστινίους και όπου υποστήριξε ότι σημαντικά στοιχεία του οι κάτοικοι θα μπορούν να ζουν «με αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ελπίδα και ειρήνη».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κούσνερ υποστήριξε ότι σημαντικά στοιχεία του σχεδιασμού που παρουσιάστηκε σήμερα «δεν υπήρχαν πριν από έναν χρόνο», αναφερόμενος στην κατάπαυση του πυρός και στην επιστροφή των ομήρων.

Ακόμη, ανέφερε ότι έχει διαμορφωθεί παλαιστινιακό τεχνοκρατικό κυβερνητικό σχήμα, το οποίο είναι έτοιμο να αναλάβει δράση, ενώ έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με τον ίδιο, πλαίσιο για την ασφάλεια και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος έκανε επίσης λόγο για 66 έργα που είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, με αντικείμενο την ανοικοδόμηση της περιοχής και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μας προκάλεσε να σπάσουμε τον παλιό κύκλο και να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό», ανέφερε ο Κούσνερ, υποστηρίζοντας ότι έχει σημειωθεί «πραγματική πρόοδος» και κατέληξε:

«Τώρα θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση».

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