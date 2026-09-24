ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαιώνει οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln

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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι καταγράφηκαν οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ μελών του πληρώματος του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και των συνοδευτικών πλοίων του, κατά τη διάρκεια της πολυήμερης ανάπτυξής τους στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με επιστολή του υπηρεσιακού υπουργού Ναυτικού, Χανγκ Κάο, προς τη Δημοκρατική γερουσιαστή Κίρστεν Γκίλιμπραντ, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, κανένα από τα περιστατικά δεν είχε θανατηφόρα κατάληξη.

Σε μία περίπτωση, ναύτης έπεσε από το κατάστρωμα στη θάλασσα στις αρχές Αυγούστου, διασώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε στην ξηρά για περαιτέρω φροντίδα. Σε άλλο περιστατικό, μέλη του πληρώματος απέτρεψαν ναύτη που επιχείρησε να πέσει στη θάλασσα, προτού επιστρέψει στη βάση του.

Πάνω από δέκα μήνες στη θάλασσα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την υποστήριξη του προσωπικού, ο Κάο ανέφερε ότι στο αεροπλανοφόρο υπήρχαν πέντε στρατιωτικοί ιερείς, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός και σκύλος ψυχολογικής υποστήριξης.

Το USS Abraham Lincoln παρέμεινε σε ανάπτυξη για περισσότερες από 286 ημέρες, έχοντας αποπλεύσει από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου 2025. Αρχικά κατευθύνθηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα, προτού λάβει εντολή να μετακινηθεί στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει τις αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, το αεροπλανοφόρο κατέπλευσε στην Ταϊλάνδη, έπειτα από μία από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές αναπτύξεις του.

Καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης

Ήδη από τον Αύγουστο, οικογένειες στρατιωτικών και πολιτικοί είχαν εκφράσει ανησυχίες για την κατάσταση του πληρώματος, επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, προβλήματα ψυχικής υγείας, ελλείψεις σε τρόφιμα και ζητήματα υγιεινής.

Ο Τραμπ είχε απορρίψει τις σχετικές ανησυχίες, ενώ ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, είχε χαρακτηρίσει τις περιγραφές για τις συνθήκες στο πλοίο «καρικατούρα» της πραγματικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξής του, το USS Abraham Lincoln αντικαταστάθηκε στην περιοχή από άλλο αμερικανικό αεροπλανοφόρο.