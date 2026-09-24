Μπέσεντ: Παρατείνεται έως τον Ιανουάριο η εμπορική ανακωχή ΗΠΑ-Κίνας

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Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη δύο μήνες την εμπορική «ανακωχή» μεταξύ των δύο χωρών, μεταθέτοντας την καταληκτική ημερομηνία από τις 10 Νοεμβρίου στις 10 Ιανουαρίου.

Την ανακοίνωση έκανε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόταν με στρατιωτικές τιμές τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον.

«Συμφωνήσαμε σήμερα να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών μας», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox News, εξηγώντας ότι η παράταση θα δώσει στις δύο πλευρές περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα στο οικονομικό πεδίο.

Η συμφωνία διατηρεί σε ισχύ το πλαίσιο της προσωρινής αποκλιμάκωσης στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, ενώ παράλληλα δημιουργεί πρόσθετο περιθώριο για διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Η παράταση ανακοινώθηκε σε μια ιδιαίτερα συμβολική συγκυρία, καθώς η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ και η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιούνται με τις εμπορικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου να παραμένουν στο επίκεντρο.