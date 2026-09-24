Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Επιπλέον 267 εκατ. δολάρια από τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της επιδημίας

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Επιπλέον 267 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με την Ουάσινγκτον να ενισχύει τη χρηματοδοτική της στήριξη προς τις προσπάθειες περιορισμού της επιδημίας.

Η νέα χρηματοδότηση προορίζεται για την ενίσχυση της αντιμετώπισης της επιδημίας και των δράσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού στη ΛΔ Κονγκό.

«Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει διαθέσει 887 εκατομμύρια δολάρια απευθείας υγειονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας για να καταπολεμηθεί το ξέσπασμα (της επιδημίας) του Έμπολα», αναφέρει ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που τονίζει ότι η Ουάσινγκτον έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην προσπάθεια.

Η αμερικανική διπλωματία με την ευκαιρία κάλεσε «τις χώρες που διαθέτουν μέσα να ενισχύσουν την κατανομή του βάρους» και η αντίδραση να ανέλθει στο ύψος των περιστάσεων, της «επείγουσας» υγειονομικής κρίσης.

Début de la réunion du G20 sur l’épidémie d’Ebola à l’initiative des USA. La première ministre @SuminwaJudith y prend part.

L’Ouganda est représentée par son ministre des affaires étrangères, @adoniaayebare

Les USA sont représentés par @UnderSecStateP #Allison_Hooker… pic.twitter.com/UAMSweY8qY — TOP CONGO FM (@TopCongo) September 23, 2026

Στα τέλη του Αυγούστου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση να συγκεντρωθεί ποσό 1,1 δισεκ. δολαρίων ώστε να εφαρμοστεί σχέδιο βοήθειας για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Η επιδημία δεν υποχωρεί αλλά «μετακινείται», προειδοποιούσε πρόσφατα η ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα (RSF).

Η ΛΔ Κονγκό έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη 17η επιδημία της ασθένειας που προκαλεί ο ιός Έμπολα στην ιστορία της, η οποία, μέσα σε μερικούς μήνες, έγινε η πιο φονική που βίωσε ποτέ το αχανές κράτος της κεντρικής Αφρικής.

Η επιδημία, που εκδηλώθηκε στην επαρχία και κηρύχτηκε επίσημα, με καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων όπως εκτιμούν ειδικοί, έχει μέχρι τώρα στοιχίσει τη ζωή σε 3.639 ανθρώπους επί συνόλου 7.541 εργαστηριακά επιβεβαιωμένων μολύνσεων, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας (INSP) στην Κινσάσα.