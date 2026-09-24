Συναντήσεις Μητσοτάκη με τους ηγέτες Σενεγάλης και Αρμενίας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομαγιέ, και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν. Συζητήθηκαν η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Σενεγάλης, οι υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις.

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Διεθνή Νέα

Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομαγιέ, και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στον Σενεγαλέζο πρόεδρο συνεχάρη για τη μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Νεολαίας στο Ντακάρ.
  • Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η ενίσχυση της συνεργασίας και η στήριξη των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της Σενεγάλης, καθώς και οι υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
  • Με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, συζητήθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας και Αρμενίας και η περαιτέρω ενίσχυσή τους, με την υπογραφή νέων συμφωνιών να εξετάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης αποδέχθηκε πρόσκληση να επισκεφθεί την Αρμενία.

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Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομαγιέ, και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Σενεγαλέζο πρόεδρο για τη μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας, ενόψει της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Νεολαίας στο Ντακάρ τον προσεχή Οκτώβριο, της πρώτης διοργάνωσης Ολυμπιακού αθλητικού γεγονότος στην αφρικανική ήπειρο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις και η ενίσχυση της συνεργασίας, με έμφαση στη στήριξη των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της Σενεγάλης. Οι δύο πλευρές συζήτησαν ακόμη τις υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη συνάντηση με τον Νικόλ Πασινιάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε τις σχέσεις Ελλάδας και Αρμενίας και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η υπογραφή νέων συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών το επόμενο διάστημα.

Οι δύο πρωθυπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Νικόλ Πασινιάν απηύθυνε πρόσκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Αρμενία, την οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός αποδέχθηκε.

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