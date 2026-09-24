Σι Τζινπίνγκ από την Ουάσινγκτον: «Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι»

«Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, έπειτα από την άφιξή του στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Μέσω γραπτής του δήλωσης, ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι, «με κοινές προσπάθειες», η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να είναι καρποφόρα.

Η δήλωση του Σι Τζινπίνγκ έγινε κατά την άφιξή του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ενόψει των συνομιλιών του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Πεκίνου παραμένουν στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.