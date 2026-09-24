Σι Τζινπίνγκ από την Ουάσινγκτον: «Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στην Ουάσινγκτον ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, ενόψει των συνομιλιών του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κινέζος πρόεδρος εξέφρασε την προσδοκία του για μια καρποφόρα επίσκεψη, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

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Διεθνή Νέα

Σι Τζινπίνγκ από την Ουάσινγκτον
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στην Ουάσινγκτον ότι «Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι».
  • Μέσω γραπτής δήλωσης, ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να είναι καρποφόρα «με κοινές προσπάθειες».
  • Η δήλωση έγινε κατά την άφιξή του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ενόψει των συνομιλιών του με τον πρόεσιμο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Πεκίνου παραμένουν στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

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«Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, έπειτα από την άφιξή του στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

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Μέσω γραπτής του δήλωσης, ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι, «με κοινές προσπάθειες», η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να είναι καρποφόρα.

Η δήλωση του Σι Τζινπίνγκ έγινε κατά την άφιξή του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ενόψει των συνομιλιών του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Πεκίνου παραμένουν στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

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