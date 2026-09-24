Έφτασε στις ΗΠΑ ο Σι Τζινπίνγκ για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ενόψει της κρίσιμης συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το αεροσκάφος του Κινέζου προέδρου προσγειώθηκε περίπου στις 00:40, ώρα Ελλάδας, στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται στη βάση προκειμένου να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του.

Στην αεροπορική βάση είχαν παραταχθεί στρατιωτικά αγήματα και μαχητικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο της επίσημης υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ.

Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς οι συνομιλίες τους πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις Ουάσινγκτον-Πεκίνου.