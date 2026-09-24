Έφτασε στις ΗΠΑ ο Σι Τζινπίνγκ για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ενόψει της κρίσιμης συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Το αεροσκάφος του Κινέζου προέδρου προσγειώθηκε περίπου στις 00:40, ώρα Ελλάδας, στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται στη βάση προκειμένου να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του.
Στην αεροπορική βάση είχαν παραταχθεί στρατιωτικά αγήματα και μαχητικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο της επίσημης υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ.
#Internacionales 🇺🇸🇨🇳 | El presidente de China, Xi Jinping, arribó este miércoles a Washington para su primera visita de Estado a la Casa Blanca en más de una década, donde se reunirá con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para intentar aliviar las crecientes tensiones… pic.twitter.com/WaAK7kZhLP
— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) September 23, 2026
Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς οι συνομιλίες τους πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις Ουάσινγκτον-Πεκίνου.