Έφτασε στις ΗΠΑ ο Σι Τζινπίνγκ για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κρίσιμη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η άφιξη στην αεροπορική βάση Άντριους και η επίσημη υποδοχή σηματοδοτούν την έναρξη συνομιλιών που βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς πραγματοποιούνται σε μια κομβική συγκυρία για τις σχέσεις Ουάσινγκτον-Πεκίνου.

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Διεθνή Νέα

Σι Τζινπίνγκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ενόψει της κρίσιμης συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του στην αεροπορική βάση Άντριους, όπου είχαν παραταχθεί στρατιωτικά αγήματα για την επίσημη υποδοχή.
  • Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς οι συνομιλίες τους πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις Ουάσινγκτον-Πεκίνου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ενόψει της κρίσιμης συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το αεροσκάφος του Κινέζου προέδρου προσγειώθηκε περίπου στις 00:40, ώρα Ελλάδας, στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται στη βάση προκειμένου να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του.

Στην αεροπορική βάση είχαν παραταχθεί στρατιωτικά αγήματα και μαχητικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο της επίσημης υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ.

Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς οι συνομιλίες τους πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις Ουάσινγκτον-Πεκίνου.

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