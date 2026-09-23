Σι Τζινπίνγκ: Το σχέδιο του για να κατακτήσει το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης – Δισεκατομμύρια, ρομπότ και η μάχη με τις ΗΠΑ

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Δύο ρομποτικά χέρια που περνούν αργά μια κλωστή μέσα από το μάτι μιας βελόνας. Αυτή ήταν μία από τις εικόνες που αντίκρισε ο Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσκεψή του σε τεχνολογικό πάρκο έξω από το Πεκίνο, τον περασμένο Φεβρουάριο. Για τον Κινέζο πρόεδρο, η επίδειξη δεν αφορούσε απλώς ένα εντυπωσιακό επίτευγμα της ρομποτικής, αλλά ένα μέρος του σχεδίου του για την οικονομική και τεχνολογική ισχύ της χώρας: μια Κίνα όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βρίσκεται στα εργοστάσια, στα νοσοκομεία και στις σχολικές αίθουσες, με στόχο να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να περιορίσει την εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τους New York Times, το Πεκίνο κινητοποιεί τεράστιους κρατικούς πόρους για να επιταχύνει την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, ακολουθώντας μια προσέγγιση που διαφέρει σημαντικά από εκείνη της Ουάσινγκτον και της Σίλικον Βάλεϊ.

Ενώ μεγάλο μέρος της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της λεγόμενης Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (AGI), μιας ακόμη θεωρητικής μορφής Τεχνητής Νοημοσύνης που θα μπορούσε να σκέφτεται και να μαθαίνει εξίσου καλά ή καλύτερα από τον άνθρωπο, η κινεζική ηγεσία δίνει προτεραιότητα σε πιο άμεσες εφαρμογές.

Ο Σι επιδιώκει η τεχνολογία να λειτουργήσει ως η «επικεφαλής χήνα» που θα οδηγήσει την Κίνα στην επόμενη οικονομική της επανάσταση.

Το τεχνολογικό πάρκο όπου ο Σι είδε το μέλλον της Κίνας

Το πάρκο που επισκέφθηκε ο Κινέζος πρόεδρος, σε μια περιοχή που άλλοτε αποτελούνταν από καλλιεργήσιμες εκτάσεις στα περίχωρα του Πεκίνου, φιλοξενεί πλέον εκατοντάδες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προηγμένα τσιπ και μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η δημοτική κυβέρνηση προσφέρει στις εταιρείες δωρεάν υπολογιστική ισχύ αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ένας εκθεσιακός χώρος παρουσιάζει τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται εκεί.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τσιπ σχεδιασμένα για χρήση σε πυρηνικούς πυραύλους και εγκεφαλικά εμφυτεύματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν παράλυτους ασθενείς να μιλήσουν.

Κατά την επίσκεψή του, ο Σι υπογράμμισε ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της Κίνας είναι η δυνατότητα του κράτους να επιλέγει έναν στρατηγικό στόχο και να συγκεντρώνει τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξή του.

«Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως το πλεονέκτημα της χώρας μας να συγκεντρώνει πόρους για την υλοποίηση σημαντικών εγχειρημάτων», είπε σε επιχειρηματίες, ερευνητές και αξιωματούχους.

Πάνω από 184 δισ. δολάρια από κρατικά κεφάλαια και νέες δεσμεύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων

Η κινεζική εκστρατεία για την Τεχνητή Νοημοσύνη στηρίζεται σε κρατική χρηματοδότηση τεράστιας κλίμακας.

Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι επενδυτικά κεφάλαια με κρατική καθοδήγηση διοχέτευσαν περισσότερα από 184 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης μεταξύ 2000 και 2023.

Το 2025, η κινεζική κυβέρνηση και κρατικές τράπεζες δεσμεύτηκαν για πρόσθετες χρηματοδοτήσεις ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εικόνα είναι διαφορετική στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κυριαρχούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η ανάλυση, οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη στις ΗΠΑ έφτασαν τα 285 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο το 2025, ποσό πολύ μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες ιδιωτικές επενδύσεις στην Κίνα.

Η κινεζική ηγεσία επιδιώκει να αναπληρώσει αυτή τη διαφορά κινητοποιώντας κρατικούς πόρους, φορολογικά κίνητρα, υποδομές και τη ζήτηση που μπορούν να δημιουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Γιατί η Κίνα χρειάζεται ρομπότ σε εργοστάσια, νοσοκομεία και σχολεία

Για το Πεκίνο, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ. Συνδέεται και με πιεστικές εσωτερικές ανάγκες.

Ο πληθυσμός της Κίνας μειώνεται και γερνά με ταχείς ρυθμούς, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για έξυπνα ρομπότ που θα μπορούν να αναλαμβάνουν εργασίες καθώς εργαζόμενοι αποχωρούν από την αγορά.

Στον τομέα της υγείας, κάτοικοι φτωχότερων αγροτικών περιοχών θα μπορούσαν να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα μέσω ψηφιακών αναπαραστάσεων εξειδικευμένων γιατρών από μεγάλα αστικά κέντρα.

Στην εκπαίδευση, εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες των μαθητών.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι επιδιώκει εργαλεία και ψηφιακούς πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης να έχουν διεισδύσει στο 90% της κινεζικής κοινωνίας έως το 2030, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινίσει πώς ακριβώς θα μετράται αυτός ο στόχος.

Η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε, παράλληλα, να διευρύνει τις δυνατότητες κρατικής επιτήρησης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό πολιτών, την παρακολούθηση όσων λένε και ενδεχομένως την εξαγωγή συμπερασμάτων ακόμη και για τη συναισθηματική τους κατάσταση.

Η ομιλία του 2014 που καθόρισε τη στρατηγική

Η κινεζική προσέγγιση δεν ξεκίνησε με την εμφάνιση του ChatGPT ούτε με την επιτυχία της DeepSeek.

Τον Ιούνιο του 2014, ο Σι Τζινπίνγκ μίλησε για πρώτη φορά ως ηγέτης της χώρας ενώπιον των Ακαδημιών Μηχανικής και Επιστημών της Κίνας, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο.

Οι κορυφαίοι επιστήμονες είχαν υποβάλει εκθέσεις πριν από τη συνάντηση και ο Σι ανέφερε ότι είχε διαβάσει προσεκτικά τις εισηγήσεις τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον του είχε προκαλέσει μία έκθεση που προέβλεπε ότι τα ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη θα μεταμόρφωναν την παγκόσμια οικονομία.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ρομπότ, τα οποία επαναλαμβάνουν προκαθορισμένες κινήσεις, αυτές οι μηχανές θα μπορούσαν να μαθαίνουν από το περιβάλλον τους και να προσαρμόζονται σε αυτό.

Η έκθεση εκτιμούσε ότι η Κίνα θα εξελισσόταν στη μεγαλύτερη αγορά τέτοιων συστημάτων.

Ο Σι, όμως, έθεσε έναν διαφορετικό στόχο: η χώρα να μη γίνει απλώς ο μεγαλύτερος αγοραστής ρομπότ, αλλά και ο σημαντικότερος κατασκευαστής τους.

«Διαβάζοντάς το, αναρωτήθηκα: μπορούν οι τεχνολογικές και κατασκευαστικές μας δυνατότητες να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό;», είχε δηλώσει.

Από την ομιλία του Σι στο εθνικό σχέδιο του 2017

Αμέσως μετά την ομιλία, ο Παν Γιουνχέ, αντιπρόεδρος της Κινεζικής Ακαδημίας Μηχανικής και ερευνητής της Τεχνητής Νοημοσύνης, συγκρότησε ομάδα για τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Τη σχετική διαδικασία περιέγραψε στους New York Times ο Γκονγκ Κε, καθηγητής στην Τιαντζίν και επικεφαλής ερευνητικού ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης που υπάγεται στην ακαδημία.

Σε επιστημονική εργασία που δημοσίευσε αργότερα, ο Παν υποστήριξε ότι η Κίνα είχε ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσει στον τομέα.

Ο τεράστιος πληθυσμός της δημιουργούσε αφενός μεγάλη ποσότητα δεδομένων για την εκπαίδευση μοντέλων και αφετέρου υψηλή ζήτηση για έξυπνα προϊόντα.

Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που είχαν προκύψει από τον ταχύ εκσυγχρονισμό της χώρας, όπως η ρύπανση και οι ανισότητες.

Το 2017, η Κίνα δημοσίευσε το πρώτο εθνικό της σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με ορισμένα σημεία του να χρησιμοποιούν σχεδόν πανομοιότυπη διατύπωση με την εργασία του Παν.

Ο στόχος ήταν σαφής: η Κίνα να εξελιχθεί σε παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στην Τεχνητή Νοημοσύνη έως το 2030.

Από την επιτήρηση στην έκπληξη του ChatGPT

Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο κινεζικός κλάδος αναπτύχθηκε ραγδαία, με κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις να χρηματοδοτούν νέες επιχειρήσεις και ερευνητικά προγράμματα.

Ο αριθμός των κινεζικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης ξεπέρασε σύντομα εκείνον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι κατασκευαστές άρχισαν να ενσωματώνουν έξυπνα συστήματα σε εργοστάσια και αποθήκες, ενώ κινεζικές εταιρείες επιτήρησης αναδείχθηκαν σε διεθνείς πρωταγωνιστές στην αναγνώριση προσώπου και φωνής.

Το 2018, η SenseTime, εταιρεία με έδρα το Πεκίνο που είχε βοηθήσει τις κινεζικές Αρχές στην επιτήρηση της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων, ήταν κάποια στιγμή η νεοφυής επιχείρηση Τεχνητής Νοημοσύνης με τη μεγαλύτερη αποτίμηση στον κόσμο.

Ωστόσο, οι Κινέζοι ερευνητές δεν είχαν επικεντρωθεί στον ίδιο βαθμό με τους Αμερικανούς στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Έτσι, όταν εμφανίστηκε το ChatGPT το 2022, η κινεζική τεχνολογική κοινότητα αιφνιδιάστηκε.

Σχολιαστές που μέχρι τότε μιλούσαν για την κινεζική υπεροχή στον κλάδο άρχισαν να αναρωτιούνται γιατί η μεγάλη αυτή εξέλιξη δεν είχε προέλθει από τη δική τους χώρα.

Η DeepSeek άλλαξε τα δεδομένα

Η απάντηση ήρθε το 2025, όταν η μέχρι τότε σχετικά άγνωστη κινεζική νεοφυής εταιρεία DeepSeek παρουσίασε μοντέλο που έδειξε ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις μπορούσαν να ανταγωνιστούν τη Σίλικον Βάλεϊ και στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του, τον Φεβρουάριο του 2025, ο Σι κάλεσε σε συνάντηση κορυφαία στελέχη της κινεζικής τεχνολογικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων και τον ιδρυτή της DeepSeek, Λιανγκ Γουενφένγκ.

«Είναι η κατάλληλη στιγμή για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες να επιδείξουν πλήρως τις ικανότητές τους», τους είπε.

Κάλεσε επίσης τους παρευρισκομένους να «ενοποιήσουν τη σκέψη τους» και να «υπηρετήσουν τη χώρα».

Η συνάντηση σηματοδότησε τη σημασία που αποδίδει η κινεζική ηγεσία στις ιδιωτικές εταιρείες για την επίτευξη των εθνικών τεχνολογικών στόχων.

Φοροελαφρύνσεις και εκατομμύρια για μια εταιρεία ρομποτικών εξωσκελετών

Η κρατική υποστήριξη δεν περιορίζεται στους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Χόμπο Λιανγκ, 42χρονος επιχειρηματίας στη Σεντζέν, ο οποίος ίδρυσε τη Xeno Dynamics, εταιρεία που κατασκευάζει ρομποτικούς εξωσκελετούς για ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες.

Γιος δύο καθηγητών Μαθηματικών, ο Λιανγκ ενδιαφερόταν από παιδί για τις μηχανές και κατασκεύαζε αυτοσχέδια ραδιόφωνα από παλιά εξαρτήματα.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και αποφάσισε να ασχοληθεί επιχειρηματικά με τη ρομποτική.

Τότε, πολλοί αμφισβητούσαν την επιλογή του. Ένας πιθανός επενδυτής τον ρώτησε γιατί η Κίνα χρειαζόταν ρομπότ ενώ διέθετε τόσο μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ οι γονείς του τον παρότρυναν να αναζητήσει μια σταθερή θέση σε κρατική επιχείρηση.

Ο ίδιος θαύμαζε Αμερικανούς επιχειρηματίες, όπως τον Στιβ Τζομπς και τον Έλον Μασκ, αλλά και τον φανταστικό Τόνι Σταρκ από τις ταινίες Iron Man. Μάλιστα, εξακολουθεί να διατηρεί μια φιγούρα του χαρακτήρα στο γραφείο του.

Σήμερα, η εταιρεία του στεγάζεται σε νέο βιομηχανικό πάρκο που κατασκεύασε η κυβέρνηση, δίπλα σε έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές drones της Κίνας.

Η Xeno Dynamics έχει αναγνωριστεί ως εθνική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας, αποκτώντας έτσι μειωμένο φορολογικό συντελεστή 15%, αντί 25%.

Έχει λάβει επίσης περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια δολάρια κρατικής χρηματοδότησης για έρευνα, καθώς και επανειλημμένες ιδιωτικές επενδύσεις.

«Είμαστε ωφελημένοι από τη συνολική κατεύθυνση, είτε αφορά τα ρομπότ είτε την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Λιανγκ.

«Πρέπει να ακολουθείς την κατεύθυνση των μεγάλων πολιτικών».



Τα κίνητρα σε Σαγκάη, Πεκίνο και Σεντζέν

Η κινεζική στρατηγική θυμίζει εκείνη που εφαρμόστηκε στους τομείς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των ηλιακών πάνελ, με επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και χρηματοδότηση της έρευνας.

Μια περιοχή της Σαγκάης προσέφερε έως 29 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης που θα πετύχαινε μια σημαντική τεχνολογική ανακάλυψη.

Στο Πεκίνο, πανεπιστημιακός κόμβος ανακοίνωσε ότι δαπάνησε περίπου 580 εκατομμύρια δολάρια το 2025 για την Τεχνητή Νοημοσύνη, χρηματοδοτώντας κέντρα επισημείωσης δεδομένων, εργαστήρια και κατοικίες ερευνητών.

Στη Σεντζέν, οι τοπικές Αρχές δαπάνησαν περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια για το βιομηχανικό πάρκο όπου εγκαταστάθηκε η Xeno Dynamics, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ρομποτικής να βρουν πιθανούς πελάτες.

Σε κεντρικό επίπεδο, το νέο πενταετές σχέδιο προβλέπει την κατασκευή τεράστιων συστοιχιών υπολογιστικών συστημάτων, καθώς και την εξασφάλιση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρειαστούν.

Οι Αρχές προχωρούν επίσης στη δημιουργία εθνικής αγοράς δεδομένων, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή τους για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι αδυναμίες του κινεζικού σχεδίου: Τσιπ και εξειδικευμένο προσωπικό

Παρά την κρατική κινητοποίηση, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί διαφορετικές προκλήσεις από τους κλάδους των ηλεκτρικών οχημάτων και των φωτοβολταϊκών.

Ο Κόουλ ΜακΦολ, ερευνητής στο Κέντρο Ασφάλειας και Αναδυόμενης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν, εξηγεί ότι στους προηγούμενους κλάδους η τεχνολογία ήταν ήδη σχετικά ώριμη και η κρατική στήριξη βοήθησε τις κινεζικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όμως, η μελλοντική θέση κάθε χώρας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από νέες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις, τις οποίες οι επιδοτήσεις από μόνες τους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν.

Δύο βασικά εμπόδια για την Κίνα είναι η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η περιορισμένη πρόσβαση στα ισχυρότερα τσιπ, εξαιτίας των αμερικανικών περιορισμών.

Ο ιδρυτής της DeepSeek, Λιανγκ Γουενφένγκ, έχει επισημάνει ότι η εταιρεία του χρειάζεται προηγμένα τσιπ και όχι περισσότερα χρήματα.

Το Πεκίνο έχει επενδύσει περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια δεκαετή προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριων προηγμένων ημιαγωγών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτύχει όλα τα αποτελέσματα που επιδιώκει.

Παράλληλα, επιχειρεί να εκπαιδεύσει περισσότερους επιστήμονες και μηχανικούς.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ΜακΦολ, πρόκειται για μακροπρόθεσμες στρατηγικές, την ώρα που οι τεχνολογικές προκλήσεις είναι άμεσες.

Το Πεκίνο χαλαρώνει ορισμένους κανόνες για να επιταχύνει την ανάπτυξη

Οι κινεζικές Αρχές έχουν αναγνωρίσει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις χρειάζονται μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων. Οι σημαντικότερες πρόσφατες εξελίξεις προήλθαν από εταιρείες όπως η DeepSeek και η Alibaba, όχι από κρατικούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Αντί να καθοδηγούν κάθε στάδιο της έρευνας, οι αξιωματούχοι προσπαθούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ζήτηση για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τοπικές κυβερνήσεις ενσωματώνουν την τεχνολογία σε νοσοκομεία, σχολεία και συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Το 2025, η επαρχία Τζετζιάνγκ διοργάνωσε μαζικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με περισσότερα από 220.000 κομματικά στελέχη να παρακολουθούν διαδικτυακή διάλεξη επιστήμονα του Πανεπιστημίου Τσινγκχουά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει και αυστηρές ρυθμιστικές προτάσεις.

Μετά την εμφάνιση του ChatGPT, οι Αρχές είχαν προτείνει οι πλατφόρμες παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης να εγγυώνται ότι κάθε απάντηση που παράγουν είναι «αληθής και ακριβής».

Οι επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο και η σχετική απαίτηση αφαιρέθηκε από το τελικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ο Λι Τζιτσί, σύμβουλος πολιτικής της δημοτικής κυβέρνησης του Πεκίνου, ανέφερε ότι βοήθησε να μεταφερθούν στους αξιωματούχους οι παρατηρήσεις των εταιρειών, προτείνοντας μεταξύ άλλων την ταχύτερη ανάπτυξη των αυτοοδηγούμενων αυτοκινήτων.

«Η κυβέρνηση δεν θεσπίζει απλώς κανόνες πίσω από κλειστές πόρτες», δήλωσε.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο ελέγχου και οι κίνδυνοι για το καθεστώς

Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, ωστόσο, δημιουργεί και κινδύνους για το ίδιο το κινεζικό πολιτικό σύστημα.

Η τεχνολογία ήδη αντικαθιστά εργαζομένους σε επαγγέλματα όπως οι οδηγοί ταξί, οι ηθοποιοί και οι υπάλληλοι γραφείου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ανεργία και πιθανές κοινωνικές αντιδράσεις.

Τα chatbots μπορούν επίσης να δυσκολέψουν τον έλεγχο της πληροφορίας από το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Παράλληλα, προηγμένα ξένα μοντέλα, όπως το Claude Mythos, θα μπορούσαν να διευκολύνουν σύνθετες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον κρίσιμων κινεζικών υποδομών, κίνδυνο που έχει αναγνωρίσει πρόσφατα και ο επικεφαλής των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Σι εκτιμά ότι η χώρα μπορεί να περιορίσει αυτούς τους κινδύνους μέσω του κρατικού ελέγχου.

Οι ρυθμιστικές Αρχές έχουν επιβάλει αυστηρούς κανόνες για το τι επιτρέπεται να λένε τα chatbots, ενώ έχουν απαγορεύσει τα AI companion bots για παιδιά, δηλαδή ψηφιακούς συνομιλητές που προσομοιώνουν προσωπική συντροφιά.

Κινεζικά δικαστήρια έχουν προειδοποιήσει τις εταιρείες να μην αντικαθιστούν άκριτα εργαζομένους με τεχνολογία, ενώ οι Αρχές έχουν απαγορεύσει σε ορισμένους κορυφαίους επιχειρηματίες της Τεχνητής Νοημοσύνης να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Γιατί η Κίνα δεν θέλει να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η πεποίθηση του Πεκίνου ότι μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους εξηγεί και την επιφυλακτικότητά του απέναντι στις διεθνείς εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην κινεζική οπτική, η χώρα εξακολουθεί να προσπαθεί να καλύψει το τεχνολογικό χάσμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αμερικανικοί περιορισμοί στην πρόσβαση στα πιο προηγμένα τσιπ έχουν στερήσει από την Κίνα μέρος της υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται για την εκπαίδευση των ισχυρότερων μοντέλων.

Μια συμφωνία για επιβράδυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης θα μπορούσε, σύμφωνα με αυτή τη λογική, να παγιώσει το προβάδισμα της Ουάσινγκτον.

Περισσότερες από 6.000 εταιρείες και βιομηχανία 171 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με επίσημα κινεζικά στοιχεία που επικαλείται η ανάλυση, στο τέλος του 2025 η χώρα διέθετε περισσότερες από 6.000 επιχειρήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ η αξία του βασικού κλάδου της είχε φτάσει τα 171 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα κινεζικά μοντέλα εμφανίζονται πλέον συχνότερα από τα αμερικανικά στην κατάταξη των δημοφιλέστερων συστημάτων παγκοσμίως που καταρτίζει η πλατφόρμα OpenRouter.

Ακόμη και δυτικές τεχνολογικές επιχειρήσεις, όπως η Airbnb, έχουν υιοθετήσει κινεζικά μοντέλα.

Δύο κινεζικές εταιρείες παρουσίασαν πρόσφατα συστήματα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, πλησιάζουν σε δυνατότητες το κορυφαίο αμερικανικό μοντέλο Claude Fable 5 της Anthropic, με πολύ χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Η Κίνα έχει επίσης υιοθετήσει ευρέως τα μοντέλα ανοικτού κώδικα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να προσαρμοστούν από άλλους δημιουργούς, ενισχύοντας τη διεθνή διάδοση της τεχνολογίας της.

Πάνω από δύο εκατομμύρια ρομπότ στα κινεζικά εργοστάσια

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο κλάδος της ρομποτικής, τον οποίο ο Σι είχε αναδείξει ήδη από το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι New York Times, η Κίνα διαθέτει σήμερα περισσότερα από δύο εκατομμύρια ρομπότ στα εργοστάσιά της, περισσότερα από όσα ο υπόλοιπος κόσμος συνολικά.

Ορισμένοι Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν μάλιστα ότι τα ρομπότ ενδέχεται να αποτελούν πιο υποσχόμενη διαδρομή προς την ανάπτυξη νοημοσύνης γενικής χρήσης από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Το επιχείρημά τους είναι ότι οι μηχανές που αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο μπορούν να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία και να προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες.

Η ταχεία ανάπτυξη των κινεζικών εφαρμογών έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσινγκτον.

Συμβουλευτική επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου έχει προειδοποιήσει ότι η μαζική χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης σε ρομπότ και άλλες πρακτικές εφαρμογές θα παράγει νέες τεράστιες ποσότητες δεδομένων, οι οποίες με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στη βελτίωση των κινεζικών μοντέλων.

Τον Ιούλιο του 2026, η αμερικανική κυβέρνηση πρότεινε περιορισμούς στις εισαγωγές ανθρωποειδών ρομπότ, προκαλώντας την αντίδραση του Πεκίνου, που χαρακτήρισε την κίνηση «μεροληπτική».

«Παλιά αντιγράφαμε την Αμερική – Τώρα θέλουμε να μας μάθει ο κόσμος»

Για επιχειρηματίες όπως ο Χόμπο Λιανγκ, η αλλαγή είναι ήδη ορατή στην καθημερινότητα.

Ο ιδρυτής της Xeno Dynamics εξακολουθεί να θαυμάζει Αμερικανούς επιχειρηματίες, όμως πλέον δεν στρέφεται αποκλειστικά στις ΗΠΑ για τεχνολογική έμπνευση.

Φορά έξυπνα γυαλιά της Huawei και έχει προσλάβει ασκούμενους από αμερικανικά πανεπιστήμια, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία από την κινεζική βιομηχανία ρομποτικής.

«Παλιά χρησιμοποιούσαμε όλοι την αμερικανική τεχνολογία ως σημείο αναφοράς και αστειευόμασταν λέγοντας “C-to-C”, δηλαδή “copy to China” (εννοώντας ότι οι κινεζικές εταιρείες αντέγραφαν αμερικανικές τεχνολογίες και τις προσάρμοζαν στην εγχώρια αγορά)», ανέφερε.

«Πιστεύω ότι αποστολή αυτής της γενιάς Κινέζων επιχειρηματιών είναι να δείξει στον κόσμο ότι ορισμένες κινεζικές εταιρείες είναι διαφορετικές».