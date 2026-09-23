Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ: «Μέγιστη η υποκρισία του Ερντογάν – Κάνει τα αντίθετα από το διεθνές δίκαιο»

Για «μέγιστη υποκρισία» έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ αναφερόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογραμμίζοντας ότι στην ομιλία του ενώ επικαλέστηκε το διεθνές δίκαιο , δεν έκανε καμία αναφορά στη «παράνομη κατοχή» και «στο δράμα των προσφύγων».

Σε δηκτικό τόνο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επέκρινε το Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την «εκτενή» αναφορά του στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. «Οι πολιτικοί κρίνονται όχι από τα λόγια αλλά από τις πράξεις τους. Και εάν ο κ. Ερντογάν, επιθυμεί να επικαλείται τον Χάρτη, πρέπει πρώτα να εφαρμόζει τον Χάρτη», στηλίτευσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Υπενθυμίζοντας ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καθορίσει το πλαίσιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα», ο Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε από το βήμα του ΟΗΕ: «Παραμένω πλήρως προσηλωμένος στην επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης. Είμαι έτοιμος για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017, αξιοποιώντας το ουσιαστικό έργο που έχει ήδη επιτελεστεί. Η κοινή βάση υπάρχει: τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, καθώς και το δίκαιο, οι αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για την αρμονική συνύπαρξη με στόχο την επανένωση

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτή η λύση του Κυπριακού «θα επιτρέπει στους Ελληνοκύπριους, στους Τουρκοκύπριους, στους Μαρωνίτες, στους Αρμένιους και στους Λατίνους να ζουν μαζί με ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία». «Από την πλευρά μου, επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, δηλώνω απόλυτα δεσμευμένος. Διότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή! Δεν μπορεί και δεν θα είναι αυτό το μέλλον της πατρίδας και του λαού μου! Ποτέ! Η αποφασιστικότητά μας να επανενώσουμε το νησί μας είναι ακλόνητη», τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. «Συνεπώς, καλώ τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μου να αντιληφθούν το κοινό μας μέλλον ως μια μοναδική ευκαιρία για ευημερία. Και καλώ τον Πρόεδρο Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ», υπογράμμισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

52 χρόνια από την τουρκική εισβολή

Ο Προέδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπενθυμίζοντας ότι «πενηνταδύο (52) χρόνια έχουν περάσει από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μια πράξη επιθετικότητας, που παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ». Τόνισε πως πρόκειται για «μια συνεχιζόμενη, κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, με περισσότερο από το ένα τρίτο του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας να παραμένει υπό τουρκική κατοχή». «Εδώ και 52 χρόνια, δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι και οι απόγονοί τους εμποδίζονται από το να επιστρέψουν στα σπίτια τους», τόνισε. «Εδώ και 52 χρόνια, τα Βαρώσια παραμένουν περίκλειστα, με την Τουρκία να αψηφά ακόμη τις σαφείς και πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις της που ορίζονται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», είπε εμφατικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης. «Εδώ και 52 χρόνια, βιώνουμε παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· την καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την οργανωμένη μεταφορά εποίκων που συνιστά δημογραφική αλλοίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στις αντιπροσωπείες των κρατών μελών του ΟΗΕ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε: «Τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε μια περίπτωση και να αγνοούνται πλήρως σε μια άλλη. Και η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους δεν μπορούν να εξαρτώνται από το μέγεθός του, τη δύναμή του ή το πέρασμα του χρόνου». «Αυτό δεν είναι μόνο ένα ζήτημα που αφορά την Κύπρο. Αφορά την αξιοπιστία του ίδιου του διεθνούς συστήματος», επισήμανε.

Με ενεργό ειρηνευτικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο ως τη Γάζα

Μιλώντας για τον ειρηνευτικό ρόλο της Κύπρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην «Αμάλθεια», όπως έχει ονομαστεί ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος, που ενεργοποιήθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. «Μέσω της συνεργασίας, μεταξύ άλλων, με τον Μηχανισμό 2720 του ΟΗΕ, η ιδέα αυτή έγινε πρόταση και εξελίχθηκε σε λειτουργική ανθρωπιστική διαδρομή. Μια διαδρομή που συνεχίζει να αποφέρει αποτελέσματα ακόμη και αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Αναφέρθηκε ακόμα στον ρόλο της Κύπρου για απομάκρυνση πολιτών, λέγοντας ότι «μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, βοηθήσαμε στην εκκένωση χιλιάδων πολιτών από 70 διαφορετικές χώρες».

Αντιμετωπίζοντας τις διεθνείς προκλήσεις με συνεργασίες

Μιλώντας για τις ευρύτερες προκλήσεις της παγκόσμιας κοινότητας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην Κλιματική Αλλαγή και την περιφερειακή πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Κύπρος ενισχύοντας έτσι τη συλλογική δυνατότητα προσαρμογής, μετριασμού και ανθεκτικότητας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Περιφερειακό Σταθμό Αεροπυρόσβεσης Κύπρου. Ο πρόεδρος της Κύπρου αναφέρθηκε και στην διμερή συνεργασία με τις ΗΠΑ μέσω του προγράμματος «CYCLOPS», το οποίο εδώ και «τέσσερα χρόνια προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε χιλιάδες κυβερνητικούς αξιωματούχους από περισσότερες από 50 χώρες, από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, και την Ευρώπη»,

Τέλος, αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξήρε την ικανότητα της Κύπρου «να γεφυρώνει διαφορετικά συμφέροντα». «Η Κύπρος απέδειξε ότι είναι ένας ενεργός και υπεύθυνος παράγοντας στη διεθνή κοινότητα. Έχει συνεισφέρει στη διαχείριση κρίσεων, στην ανθρωπιστική βοήθεια, στις περιφερειακές συνέργειες, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολυμέρειας», κατέληξε στην ομιλία του ο Νίκος Χριστοδουλίδης.