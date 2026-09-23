Αυλωνίτης: «Στις δεύτερες εκλογές μπορούμε να συζητήσουμε με τα όμορα κόμματα – Αν το ΠΑΣΟΚ συνεργαστεί με τη ΝΔ εγώ πάω σπίτι μου»

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, μιλώντας για τις μετεκλογικές συνεργασίες, επανέλαβε τη θέση του πως το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συνομιλήσει με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς στις δεύτερες εκλογές.

Ο βουλευτής Κέρκυρας βρέθηκε καλεσμένος στο OPEN και όταν ρωτήθηκε αν θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να μιλήσει με τον κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τον σχηματισμό κυβέρνησης, απάντησε: «Εγώ πιστεύω ότι στις δεύτερες εκλογές -σας απάντησα προηγουμένως- ότι θα πρότεινα ότι μπορούμε να κουβεντιάσουμε με όλους. Τα όμορα, δηλαδή, τα όμορα κόμματα… Στις δεύτερες εκλογές, βλέποντας το αποτέλεσμα και ακούγοντας τη θέληση του ελληνικού λαού, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τσίπρα, να κουβεντιάσουμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜέΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή, και με την Νέα Αριστερά. Όλα αυτά τα κόμματα θεωρώ κινούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς.».

«Εγώ ήρθα και σας είπα και διευκρίνισα τις δύο δηλώσεις μου. Να μην παρεξηγηθεί η τοποθέτησή μου. Μου κάνατε ερωτήσεις, υποθετικές μεν, αλλά ένας πολιτικός όταν ερωτάτε μπορεί να απαντήσει. Δηλαδή να μην μιλάει στον αέρα. Και σας είπα ότι αν ήμουν εγώ πρόεδρος του κινήματος, του ΠΑΣΟΚ, και στην πρώτη Κυριακή δεν προκύπτει κυβέρνηση και κάνουμε δεύτερες εκλογές, το αποτέλεσμα των εκλογών, κάθε κόμμα που είναι δημοκρατικό, θα πρέπει να ακούσει την εντολή του λαού. Και στην περίπτωση που κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση, στη σχετική φάση να μιλήσει με όλα τα όμορα, τα συγγενικά κόμματα» πρόσθεσε.

«Αν το ΠΑΣΟΚ συνεργαστεί με τη ΝΔ εγώ πάω σπίτι μου»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο κ. Αυλωνίτης σημείωσε: «Εάν συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, εγώ πάω σπίτι μου. Δεν είναι δυνατό να έχει προσανατολιστεί όλη σου η ιδεολογική τακτική, το πρόγραμμά σου και το συνέδριο σου να λέει ότι δεν συμμαχείς με τη ΝΔ και την επόμενη ημέρα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα να συμμαχείς με την κυβέρνηση που πολεμούσες».