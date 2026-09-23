Συνάντηση Μητσοτάκη – Κάρνεϊ στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Καναδού ομολόγου του Μαρκ Κάρνεϊ στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια, ενόψει και της ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το πρώτο εξάμηνο του 2027.

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ – ΚΑΡΝΕΪ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ – ΚΑΡΝΕΪ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Καναδό ομόλογό του Μαρκ Κάρνεϊ στη Νέα Υόρκη.
  • Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια, καθώς και στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το πρώτο εξάμηνο του 2027.

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Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ.

Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στον ΟΗΕ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά- Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια, καθώς και στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

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