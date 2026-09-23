Συνάντηση Μητσοτάκη – Κάρνεϊ στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια

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Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά- Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια, καθώς και στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.