Άγιο Όρος: Νεκρός 52χρονος χειριστής εκσκαφέα – Έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη

Τραγωδία στο Άγιο Όρος με έναν 52χρονο χειριστή εκσκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην ιερά μονή Ιβήρων, να χάνει τη ζωή του.

Ο άτυχος άνδρας έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Ο 52χρονος μετά την ανάσυρσή του από πυροσβέστες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καρυών χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγη ώρα αργότερα σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην επιχείρηση για την ανάσυρση του 52χρονου συμμετείχαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών Αγίου Όρους.