Συναγερμός στη Νίκαια: Άνδρας κρατάει όμηρο τη γυναίκα του, στο σπίτι τους – Δηλώνει ότι είναι οπλισμένος

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο, το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) στη Νίκαια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 48χρονος άνδρας κρατάει με τη βία τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους σε ισόγειο πολυκατοικίας, και δεν την αφήνει να εξέλθει, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι είναι οπλισμένος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, όπως και ειδικός διαπραγματευτής, ο οποίος επιχειρεί να έρθει σε επικοινωνία με τον δράστη και να τον πείσει να παραδοθεί στις αρχές.

Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ έχουν μπει στην πολυκατοικία, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν θα προχωρήσουν σε επιχείρηση στο διαμέρισμα όπου εξελίσσεται το επεισόδιο.

Με προβλήματα ψυχικής υγείας ο δράστης

Πληροφορίες του enikos.gr αναφέρουν ότι ο δράστης είναι Ουκρανός και έχει ιστορικό με προβλήματα ψυχικής υγείας. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι και η γυναίκα φέρεται να έχει ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης.

Νωρίτερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, φαίνεται πως είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του ζευγαριού.

Λόγω του επεισοδίου και της κινητοποίησης της ΕΛΑΣ έχει αποκλειστεί η περιοχή και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους.