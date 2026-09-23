Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν τον βλέπω καλά» – «Δεν θα μου πεις εσύ» – Ο διάλογος νοσηλεύτριας με την προφυλακισμένη γιατρό

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Νέα στοιχεία φαίνεται να προκύπτουν από τα όσα λέει η 53χρονη νοσηλεύτρια ουκρανικής καταγωγής, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν στον χώρο όπου πραγματοποιείτο η πλασμαφαίρεση. Η εν λόγω εργαζόμενη δεν έχει κληθεί ακόμα για κατάθεση, και είναι η 5η υπάλληλος που ήταν στο ιατρείο την ημέρα που πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Τι αποκάλυψε η 53χρονη νοσηλεύτρια

Σύμφωνα με το Livenews, η 53χρονη, που περιμένει κλήση από τον ανακριτή για να καταθέσει όσα γνωρίζει για την υπόθεση, πραγματοποιεί θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο και ήταν μέσα στο δωμάτιο θεραπείας με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είδε ένα τίναγμα του χεριού του τραγουδιστή και τότε ξεκίνησαν όλα.

«Δεν τον βλέπω καλά» είπε στην κατηγορούμενη γιατρό, η οποία της απάντησε: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Στην συνέχεια, η 56χρονη γιατρός μπροστά σε αυτή τη γυναίκα και σε άλλους – μετά τα alarm του μηχανήματος – έκανε δύο κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή, που υπήρχε στο ιατρείο. Συγκεκριμένα περίπου στις 15:50 και ενώ ο Μαζωνάκης έχει υποστεί ανακοπή, η 56χρονη φώναξε τον σύζυγό της που ήταν στο δικό του το γραφείο και μαζί προσπάθησαν με έναν απινιδωτή να επαναφέρουν τον τραγουδιστή. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν γνώριζαν πώς να χρησιμοποιήσουν τον απινιδωτή. Τότε πήραν τηλέφωνο δύο φορές τον κατασκευαστή του μηχανήματος για να τον ρωτήσουν πώς να τον… χρησιμοποιήσουν.