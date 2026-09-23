Πεσκόφ: «Απόλυτη ρωσοφοβία» από τη Βρετανία – «Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις» για συνομιλίες Πούτιν – Ζελένσκι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το Κρεμλίνο απέκλεισε, προς το παρόν, το ενδεχόμενο συνομιλιών σε ανώτατο επίπεδο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, μετά τις κατηγορίες του ότι η Ρωσία διεξάγει εκστρατείες παραπληροφόρησης και την ανακοίνωση της δημιουργίας νέου Εθνικού Κέντρου Άμυνας της Πληροφόρησης στη Βρετανία.

Σύμφωνα με το Sky News, το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι «δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις» για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών σε υψηλό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι ο Ζελένσκι είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα εξακολουθεί να εμφανίζεται ανοιχτή σε συνομιλίες, αλλά θεωρεί ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για μετάβαση σε μια ουσιαστική ειρηνευτική διαδικασία.

Το Κρεμλίνο απαντά στον Άντι Μπέρναμ

Ο Πεσκόφ στράφηκε και κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση για να ενισχύει τον διχασμό στις δυτικές κοινωνίες.

Ο Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου National Centre for Information Defence, με αποστολή, όπως είπε, να εντοπίζει, να αποδίδει ευθύνες και να αντιμετωπίζει επιθέσεις πληροφόρησης που προέρχονται από εχθρικά κράτη. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνεται και από το επίσημο κείμενο της ομιλίας του που δημοσίευσε η βρετανική κυβέρνηση.

Στην ομιλία του, ο Βρετανός πρωθυπουργός κατηγόρησε ρωσικούς φορείς ότι έχουν χρησιμοποιήσει bots, ψεύτικους ιστοτόπους, πλαστά δημοσιεύματα και παραποιημένο υλικό με τα λογότυπα βρετανικών οργανισμών, προκειμένου να επηρεάσουν τον δημόσιο διάλογο στη χώρα.

Πεσκόφ: «Η Βρετανία καλλιεργεί αντιρωσικό κλίμα»

Απαντώντας στις δηλώσεις του Μπέρναμ, ο Πεσκόφ είπε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «δεν είπε τίποτα καινούργιο» και κατηγόρησε το Λονδίνο ότι καλλιεργεί αντιρωσικό κλίμα.

«Η υποδαύλιση αντιρωσικού αισθήματος και η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας απόλυτης ρωσοφοβίας είναι αυτό που κάνει η Βρετανία», δήλωσε, σύμφωνα με το Sky News.

Πρόσθεσε ότι, κατά την άποψη της Μόσχας, αντίστοιχη στάση ακολουθούν πλέον «οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και μια σειρά από άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

Το Sky News σημειώνει ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί συχνά τον όρο «ρωσοφοβία» όταν απαντά σε ευρωπαϊκές επικρίσεις για ρωσικές επιθέσεις ή παρεμβάσεις, επιχειρώντας να τις απορρίψει ως προκατειλημμένες.

Στο φόντο η ομιλία Ζελένσκι στον ΟΗΕ

Οι δηλώσεις του Κρεμλίνου έγιναν ενώ ο Ζελένσκι βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και είχε επαναλάβει ότι είναι διατεθειμένος να συναντήσει τον Πούτιν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Μόσχα, ωστόσο, επιμένει ότι δεν υπάρχουν ακόμη οι συνθήκες για συνομιλίες σε ανώτατο επίπεδο, διατηρώντας έτσι τη διπλωματική απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.