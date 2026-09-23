Επική ατάκα Νίκολιτς για τον κόσμο της ΑΕΚ: «Έχω δει την ίδια γιαγιά δύο φορές με καπνογόνο»

Μια ενδιαφέρουσα και αρκετά διαφορετική συνέντευξη παραχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς σε μέσο της Σερβίας.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε διεξοδικά στους συμπατριώτες του για την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, για το γήπεδο της Ένωσης, ενώ μοιράστηκε και στιγμές που έχει ζήσει με φιλάθλους της «Ένωσης».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Συχνά συμβαίνουν ωραία πράγματα όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο και μπαίνουμε στην περιοχή που ονομάζεται Νέα Φιλαδέλφεια. Βέβαια, αυτό το γνωρίζετε: όπου κι αν πας στην Ελλάδα και υπάρχει το “Νέα” ως πρόθεμα, πρόκειται για περιοχές που δημιουργήθηκαν από πρόσφυγες. Δηλαδή, “Νέα” κάτι, με το ίδιο όνομα που υπήρχε εκεί στη Μικρά Ασία.

Και όταν μπαίνεις σε αυτή την περιοχή, που είναι πραγματικά πανέμορφη, γύρω από το γήπεδο, το στάδιο είναι φανταστικό. Πόση χωρητικότητα έχει; 32.000; Άνοιξε πριν από τρία χρόνια και εκεί έγινε ο τελικός του Conference League. Είναι τρομερό γήπεδο. Λέγεται “Αγιά Σοφιά”, από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.

Και όλη η περιοχή είναι καταπληκτική. Όταν περπατάς μέσα σε αυτά τα στενά, είναι όλα κίτρινα και μαύρα. Είναι αδιανόητο. Πριν από τα ματς, οι φίλοι μου πηγαίνουν εκεί, εγώ τους στέλνω πάντα από νωρίς και φτάνουν έξι, επτά, οκτώ ώρες πριν από τον αγώνα. Τα εστιατόρια, οι καφετέριες, τα μπαρ είναι όλα γεμάτα. Ο κόσμος τρώει, τραγουδάει, είναι πραγματική γιορτή.

Και καθώς πηγαίνουμε με το πούλμαν, στρίβουμε σε μια γωνία, φτάνουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, και αυτό το λέω συνέχεια. Μάλιστα, έχω και βίντεο. Το τράβηξε ο βοηθός μου μέσα από το λεωφορείο.

Βγαίνει λοιπόν μια γιαγιά, σίγουρα πάνω από 70 ετών. Βγαίνει με την ποδιά του σπιτιού, σαν να άφησε την κατσαρόλα πάνω στην κουζίνα, και κατεβαίνει στη γωνία. Μαζί της κατεβαίνει ο γιος της ή δεν ξέρω ακριβώς ποιος και μαζί του κατεβαίνουν περίπου τέσσερις γενιές, με τα μικρά τους παιδιά. Όλοι υποστηρίζουν την ομάδα.

Μάλιστα, σε δύο περιπτώσεις αυτή η γιαγιά ήταν στη γωνία ακόμα και με καπνογόνο!

Βλέπεις συνέχεια καθώς περνάς από αυτή τη γειτονιά, όλοι κορνάρουν, βγαίνουν στα μπαλκόνια και στις βεράντες. Ειλικρινά, τώρα που το λέω, ανατριχιάζω. Τόσο πολύ απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Είναι… είναι αδιανόητο πόσο ωραία είναι η ατμόσφαιρα».