Καλαμάτα: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατηγορείται ο 38χρονος που πυροβόλησε κατά της πρώην συντρόφου του

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Η 25χρονη είχε μόλις σταθμεύσει το αυτοκίνητό της κοντά στον χώρο εργασίας της, στο κέντρο της Καλαμάτας, όταν ο 38χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος της, το πρωί της Τετάρτης. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε, ενώ ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει, προτού εντοπιστεί και συλληφθεί από αστυνομικούς. Ο 38χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην πρώην σύντροφό του, περιμένοντας να φτάσει στην εργασία της. Από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε ούτε η 25χρονη ούτε κάποιος διερχόμενος.

Το τροχαίο και η σύλληψη κοντά στο Πάρκο του ΟΣΕ

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 38χρονος απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητό του. Κατά τη διαφυγή του ενεπλάκη σε τροχαίο με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του και να συνεχίσει πεζός.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας τον εντόπισαν λίγο αργότερα να κρύβεται σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο Πάρκο του ΟΣΕ και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Συνελήφθη και ο πατέρας του για πλημμελή φύλαξη του όπλου

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σε οικία συγγενικού προσώπου του 38χρονου.

Πρόκειται για κυνηγετικό όπλο, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανήκει νόμιμα στον πατέρα του συλληφθέντος. Οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του για πλημμελή φύλαξη.

Ο 38χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, ούτε για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ούτε για άλλη υπόθεση, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.