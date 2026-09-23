Συναγερμός στην Πολωνία: Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο παραβίασε τον εναέριο χώρο της – Απογειώθηκαν μαχητικά

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Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 παραβίασε το πρωί της Τετάρτης (23/9) τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προερχόμενο από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Η παραβίαση διήρκεσε μόλις 42 δευτερόλεπτα, ωστόσο προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας, με μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται και τις επίγειες δυνάμεις αεράμυνας να τίθενται σε ετοιμότητα.

JUST IN: Earlier this morning, a Russian Mi-8 helicopter briefly entered Polish airspace north of Braniewo, from the Kaliningrad Oblast. The helicopter penetrated 300m inside Polish airspace, and remained there for 42 seconds total. Source: Polish Ministry of Defense pic.twitter.com/CH0zleeVa2 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ηλεκτρονικές πληρωμές: Τι εξετάζει το ΥΠΕΘΟ για τα φορομπόνους — Open Source Intel (@Osint613) September 23, 2026

Σύμφωνα με το TVP, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, βόρεια της πόλης Μπρανιέβο, κοντά στα σύνορα της Πολωνίας με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Το ελικόπτερο εισήλθε στον πολωνικό εναέριο χώρο σε μέγιστο βάθος περίπου 300 μέτρων, παραμένοντας σε αυτόν για 42 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πολωνικού στρατού, το περιστατικό καταγράφηκε στις 11:08 τοπική ώρα.

«Η Ρωσία δοκιμάζει ξανά την ετοιμότητα της αεράμυνάς μας»

Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η παραβίαση προκάλεσε την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας.

«Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, ενώ οι επίγειες δυνάμεις και τα μέσα παρέμειναν σε ετοιμότητα», ανέφερε η Επιχειρησιακή Διοίκηση.

Η ίδια απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στο περιστατικό, εκτιμώντας ότι δεν επρόκειτο απλώς για μία συνηθισμένη παρέκκλιση πορείας.

«Η φύση του περιστατικού δείχνει ότι η Ρωσία δοκιμάζει για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα της αεράμυνάς μας», υπογράμμισε στην ανακοίνωσή της.

❗️ Informujemy, że 23 września br. o godz. 11.08, na północ od miejscowości Braniewo, doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego.… pic.twitter.com/afULQdSeTc — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 23, 2026

Αυξημένη επιφυλακή στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Η νέα παραβίαση σημειώνεται σε περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ρωσίας και κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ενδέχεται να πραγματοποιήσει τους επόμενους μήνες «υβριδικά πλήγματα με drones και πυραύλους» εναντίον της Πολωνίας και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ που στηρίζουν την Ουκρανία, παρουσιάζοντάς τα ως ατυχήματα.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε επιφυλακή έπειτα από εκτιμήσεις υπηρεσιών πληροφοριών για το ενδεχόμενο η Μόσχα να δοκιμάσει τις αντιδράσεις της Συμμαχίας μέσω δολιοφθορών, κυβερνοεπιθέσεων, δραστηριότητας drones ή ακόμη και περιορισμένης στρατιωτικής επιχείρησης.

Η παραβίαση της Τετάρτης προστίθεται στα περιστατικά που έχουν αυξήσει την εγρήγορση της Βαρσοβίας για την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, ιδιαίτερα στις περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.