Συναγερμός στην Πολωνία: Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο παραβίασε τον εναέριο χώρο της – Απογειώθηκαν μαχητικά

Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προερχόμενο από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Το περιστατικό, διάρκειας 42 δευτερολέπτων, εκτιμάται από τις πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις ως δοκιμή της ετοιμότητας της αεράμυνάς τους εν μέσω αυξημένης έντασης με τη Ρωσία.

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Διεθνή Νέα

Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Mil Mi-8MT σε φωτογραφία αρχείου. Πηγή: Anna Zvereva / Wikimedia Commons
Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Mil Mi-8MT σε φωτογραφία αρχείου. Πηγή: Anna Zvereva / Wikimedia Commons
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προερχόμενο από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.
  • Η παραβίαση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας, με μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται και τις επίγειες δυνάμεις αεράμυνας να τίθενται σε ετοιμότητα.
  • Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμες εκτιμούν ότι η Ρωσία «δοκιμάζει για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα της αεράμυνάς μας», σε περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 παραβίασε το πρωί της Τετάρτης (23/9) τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προερχόμενο από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Η παραβίαση διήρκεσε μόλις 42 δευτερόλεπτα, ωστόσο προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας, με μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται και τις επίγειες δυνάμεις αεράμυνας να τίθενται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το TVP, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, βόρεια της πόλης Μπρανιέβο, κοντά στα σύνορα της Πολωνίας με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Το ελικόπτερο εισήλθε στον πολωνικό εναέριο χώρο σε μέγιστο βάθος περίπου 300 μέτρων, παραμένοντας σε αυτόν για 42 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πολωνικού στρατού, το περιστατικό καταγράφηκε στις 11:08 τοπική ώρα.

«Η Ρωσία δοκιμάζει ξανά την ετοιμότητα της αεράμυνάς μας»

Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η παραβίαση προκάλεσε την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας.

«Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, ενώ οι επίγειες δυνάμεις και τα μέσα παρέμειναν σε ετοιμότητα», ανέφερε η Επιχειρησιακή Διοίκηση.

Η ίδια απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στο περιστατικό, εκτιμώντας ότι δεν επρόκειτο απλώς για μία συνηθισμένη παρέκκλιση πορείας.

«Η φύση του περιστατικού δείχνει ότι η Ρωσία δοκιμάζει για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα της αεράμυνάς μας», υπογράμμισε στην ανακοίνωσή της.

Αυξημένη επιφυλακή στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Η νέα παραβίαση σημειώνεται σε περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ρωσίας και κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ενδέχεται να πραγματοποιήσει τους επόμενους μήνες «υβριδικά πλήγματα με drones και πυραύλους» εναντίον της Πολωνίας και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ που στηρίζουν την Ουκρανία, παρουσιάζοντάς τα ως ατυχήματα.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε επιφυλακή έπειτα από εκτιμήσεις υπηρεσιών πληροφοριών για το ενδεχόμενο η Μόσχα να δοκιμάσει τις αντιδράσεις της Συμμαχίας μέσω δολιοφθορών, κυβερνοεπιθέσεων, δραστηριότητας drones ή ακόμη και περιορισμένης στρατιωτικής επιχείρησης.

Η παραβίαση της Τετάρτης προστίθεται στα περιστατικά που έχουν αυξήσει την εγρήγορση της Βαρσοβίας για την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, ιδιαίτερα στις περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

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